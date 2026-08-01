Pokonała Chwalińską, teraz została ofiarą fałszywego filmu. "Nie jesteś pierwsza"

Tenis

Mirra Andriejewa wpadła w niemałe zakłopotanie w rozmowie z Andym Roddickiem w podcaście "Served". Tenisistka nabrała się bowiem na filmik, który nie miał wiele wspólnego z rzeczywistością, bowiem był reklamą.

Tenisistka Mirra Andriejewa w różowym stroju trzyma piłki tenisowe.
fot. PAP/EPA
Mirra Andriejewa

- Próbuję serwować jak ty. Znasz ten filmik, gdzie po serwisie piłka została wbita w kort ziemny? Widziałam to i właśnie to chcę osiągnąć. To jest mój cel - powiedziała Mirra Andriejewa w podcaście "Served", zwracając się do Andy'ego Roddicka.

 

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Były amerykański tenisista natychmiast wybuchł śmiechem. Powód był prosty.

 

- Ale Mirra, ten filmik jest fałszywy. Piłka nigdy nie została wbita w kort ziemny. To była tylko reklama - wyjaśnił.

 

 

Andriejewa wpadła w niemałe zakłopotanie. Sprawę w swoje ręce wziął współzałożyciel podcastu, Mike Hayden.

 

- Nie jesteś pierwsza, która dała się nabrać na ten filmik, Mirra - stwierdził.

 

Póki co Andriejewa nie serwuje tak, jak Roddick w reklamie, jednak umiejętności odmówić jej nie można. To właśnie ona pokonała Maję Chwalińską w finale Roland Garros, zdobywając swój pierwszy tytuł wielkoszlemowy.

Polsat Sport
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ANDY RODDICKINNEMIRRA ANDRIEJEWATENISWTAWTA TOUR
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