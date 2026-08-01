Pokonała Świątek, a później odmówiła wspólnej gry z Williams

Tenis

Alexandra Eala miała przystąpić do deblowego turnieju WTA w Waszyngtonie wspólnie z Venus Williams. Tak się jednak nie stało. Teraz Filipinka wyjaśniła, dlaczego odmówiła Amerykance.

Tenisistka Alexandra Eala uderza piłkę podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Alexandra Eala

Turniej rangi WTA 500 w Waszyngtonie jest pierwszym występem Alexandry Eali od Wimbledonu. W Londynie Filipinka dotarła do czwartej rundy, a wcześniej odprawiła między innymi obrończynię tytułu Igę Świątek.

 

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W Stanach Zjednoczonych Eala wzięła udział tylko w singlu, mimo że na początku znajdowała się również na liście zgłoszeń do debla. Jej partnerką miała być Amerykanka Venus Williams.

 

- Gra z Venus to niesamowita okazja dla każdego. To naprawdę coś wyjątkowego. Kto nie chciałby z nią zagrać? Rezygnacja z tego była dla mnie trudną decyzją - wyjaśniła w rozmowie z serwisem "Bounces" Eala, która nie była gotowa na połączenie singla i debla w pierwszym starcie po Wimbledonie.

 
Eala i Williams wystąpiły wcześniej w grze podwójnej. Miało to miejsce w czerwcu w Bad Homburg. Tam filipińsko-amerykańska dwójka odniosła jedną wiktorię i dotarła do ćwierćfinału.

Polsat Sport
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