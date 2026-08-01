Polacy z Superpucharem Portugalii! Bednarek okupił triumf kontuzją

Szansę na zdobycie pierwszego trofeum w nowym sezonie miało FC Porto. W barwach "Smoków" na co dzień występują Jakub Kiwior, Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski. Mistrzowie kraju wywalczyli przepustkę do meczu o Superpuchar dzięki ubiegłorocznemu tytułowi, natomiast ich najbliższy przeciwnik sensacyjnie wygrał Taca de Portugal.

W wyjściowej jedenastce trener Francesco Farioli umieścił Bednarka i Kiwiora, natomiast wracający po kontuzji Pietuszewski zasiadł na ławce rezerwowych.

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Mecz od początku toczył się pod dyktando Porto, ale przewagę udało się udokumentować dopiero w 38. minucie. Wówczas mistrzowie Portugalii wyszli na prowadzenie za sprawą Victora Froholdta, który strzałem głową wykończył precyzyjne dośrodkowanie Pepe z lewej strony boiska.

Jeszcze w pierwszej połowie, podczas wślizgu, Bednarek doznał kontuzji kolana, przez co w przerwie musiał opuścić murawę. W jego miejsce wszedł Alan Varela, natomiast Polak usiadł na ławce rezerwowych z okładem z lodu na nodze.

Mimo że Torreense postawiło trudne warunki, piłkarze tej drużyny nie zdołali wyrównać, a mecz zakończył się wynikiem 1:0.

FC Porto 25. raz zdobyło Superpuchar Portugalii. 9 sierpnia "Smoki" rozegrają pierwszy ligowy mecz z FC Alverca.

FC Porto - SCU Torreense 1:0 (1:0)

Bramka: Victor Froholdt 38.

Porto: Diogo Costa - Alberto Costa (84. Martim Fernandes), Jan Bednarek (46. Alan Varela), Jakub Kiwior, Zaidu Sanusi - Victor Froholdt, Pablo Rosario, Gabriel Veiga (73. In-Beom Hwang) - William Gomes (63. Borja Sainz), Andre Silva (63. Deniz Gul), Pepe.

Torreense: Adriel - David Bruno (77. Jonathan Mutombo), Stopira, Mohamed Ali Diadie, Javi Vazquez - Nuha Jatta (77. Joel Romero), Leo Azevedo, Alejandro Alfaro (83. Kevin Zohi) - Dany Jean, Musa Drammeh (83. Karem Zoabi), Luis Quintero (67. Adama Baradji).

Żółte kartki: William Gomes, Pablo Rosario, Jakub Kiwior - David Bruno, Luis Quintero, Dany Jean.

Sędziował: Andre Narciso (Portugalia).

ŁO, Polsat Sport