Polacy ze srebrnym medalem ME!

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Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Varese srebrny medal mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci.

Wioślarz w okularach przeciwsłonecznych w pomarańczowo-niebieskim stroju wiosłuje w łodzi.
fot. PAP
Mateusz Biskup

Biało-Czerwoni do Niemców stracili 1,03 s.

 

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To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.

 

Ponadto w sobotę w finale A startowała kobieca czwórka podwójna (Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień, Zuzanna Jasińska), która zajęła piątą lokatę.

PAP
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INNEWIOŚLARSTWO
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