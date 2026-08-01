Polacy ze srebrnym medalem ME!

Biało-Czerwoni do Niemców stracili 1,03 s.

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To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.

Ponadto w sobotę w finale A startowała kobieca czwórka podwójna (Zuzanna Lesner, Wiktoria Kalinowska, Barbara Stępień, Zuzanna Jasińska), która zajęła piątą lokatę.

PAP