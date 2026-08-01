Polak przegrał na UFC w Belgradzie. "Był sprytniejszy"

Sporty walki

Marcin Tybura (27-12) przegrał z Aleksandarem Rakiciem (15-6) na gali UFC w Belgradzie. - Był sprytniejszy - przyznał Polak w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem.

Mężczyzna z brodą i podbitym okiem, ubrany w koszulkę z nadrukiem, odpowiada na pytanie dziennikarza z mikrofonem Polsat Sport.
fot. Polsat Sport
Marcin Tybura

Tybura przegrał jednogłośną decyzją sędziów - wszyscy sędziowie zapisali wszystkie rundy na korzyść rywala.

 

- Był sprytniejszy. Przygasłem w trzeciej rundzie, nie potrafiłem zaznaczyć rund na swoją korzyść. Dwa pierwsze starcia - nie wiem, jak duża była różnica, ale nie byłem w stanie tego zaakcentować - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport.

 

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Dla Rakicia był to debiut w wadze ciężkiej. Triumfując z Tyburą, przełamał passę czterech kolejnych porażek.

 

- Trafił mnie parę razy, spodziewałem się, że będzie sprytny w stójce. Być może mogłem poszukać więcej zapasów, już w pierwszej rundzie. Były pewne elementy, które okazały się u niego lepsze, niektóre - słabsze. Siła jego ciosu nie była aż tak imponująca. Raz trafił mnie wysokim kopnięciem, ale nie czułem się podłączony - dodał.

 

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Tybura w sobotę stoczył swoją 25. walkę w UFC. Była to dla niego trzecia przegrana z rzędu.

 

- Jestem zły na siebie, że w trzeciej rundzie nie umiałem wyjść spod siatki, bo trenujemy to non stop w klubie. To boli mnie najbardziej oprócz tego, że przegrałem - przyznał.

 

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BS, Polsat Sport
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