Liga Narodów siatkarzy: Polska - Słowenia. Relacja live i wynik na żywo

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Lidze Narodów siatkarzy 2026. O końcowy triumf powalczą siatkarze Polski i Słowenii oraz Japonii i USA. Właśnie te reprezentacje stworzą pary półfinałowe.

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W ćwierćfinale Polska pokonała w czwartek Ukrainę, triumfując 3:1. Dzień wcześniej Słowenia ograła Turcję bez straty seta.

- Ja już myślę o Słowenii - przyznał selekcjoner Nikola Grbić tuż po zakończeniu starcia z Ukrainą. - Będziemy walczyć. Będą grali najlepszą siatkówkę, jak zawsze z nami. Musimy być gotowi, bo będziemy potrzebować najlepszej formy, by wygrać - podsumował w rozmowie z Tomaszem Swędrowskim.

W ostatnim meczu Polski ze Słowenią górą okazali się najbliżsi rywale Biało-Czerwonych. W fazie interkontynentalnej tegorocznej Ligi Narodów Słoweńcy wygrali po tie-breaku.

Biało-Czerwoni sześć razy stawali na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu siatkarzy Polska - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek w sobotę o godzinie 09.00.

BS, Polsat Sport