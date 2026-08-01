Polska - Słowenia. Skrót meczu reprezentacji siatkarzy w Lidze Narodów (WIDEO)

Polscy siatkarze zakończyli fazę interkontynentalną Ligi Narodów z bilansem dziesięć zwycięstw i dwie porażki. Zajęli drugie miejsce w tabeli i awansowali do turnieju finałowego, który jest rozgrywany w mieście Ningbo w Chinach w dniach 29 lipca - 2 sierpnia.

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W ćwierćfinale zmierzyli się z reprezentacją Ukrainy i wygrali 3:1. W półfinale zagrali ze Słowenią, pewnie pokonując rywali 3:0.

Skrót meczu LN siatkarzy Polska - Słowenia:

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Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (16), Bartłomiej Bołądź (15) – Polska; Alen Pajenk (11) – Słowenia. Polscy siatkarze mieli wyraźną przewagę w ataku (51%-34%, punkty 35-25), bloku (12-6) i zagrywce (9-3, 6 asów Leona).

Polska – Słowenia 3:0 (25:16, 25:19, 25:17)

Polska: Bartłomiej Bołądź, Wilfredo Leon, Szymon Jakubiszak, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kamil Semeniuk, Maksymilian Granieczny, Artur Szalpuk. Trener: Nikola Grbić.

Słowenia: Alen Pajenk, Tine Urnaut, Nik Mujanović, Uros Planinsic, Jan Kozamernik, Rok Mozic – Grega Okroglic (libero) oraz Nejc Najdic, Rok Bracko, Klemen Sen, Luka Marovt, Jost Krzic. Trener: Fabio Soli.

Sędziowie: Denny Cespedes (Dominikana) – Ksenija Jurkovic (Chorwacja).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport