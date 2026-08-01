Polska - USA. Kiedy finał Ligi Narodów siatkarzy? O której godzinie?

Siatkówka

Polska - USA to finał Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kiedy mecz Polska - USA w finale Ligi Narodów w siatkówkę? O której godzinie Polska - USA w finale Ligi Narodów siatkarzy?

Dwóch siatkarzy reprezentacji Polski obejmujących się po zwycięstwie w meczu Ligi Narodów.
fot. FIVB
Polska - USA. Kiedy finał Ligi Narodów siatkarzy? O której godzinie?

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w Lidze Narodów siatkarzy 2026. O końcowy triumf powalczy reprezentacja Polski, która broni mistrzowskiego tytułu z zeszłego roku.

 

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W finale podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z USA. W półfinale Amerykanie po pięciosetowym boju pokonali Japończyków, zadając ekipie z Azji pierwszą porażkę w tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów.

 

Wcześniej Polacy zameldowali się w finale po ograniu w trzech setach Słoweńców.

 

- Trener powtarza zawsze, że musimy skupić się na sobie i faktycznie coś w tym jest. Najważniejsze to skoncentrować się na tym, jak my gramy i jak prezentujemy się na parkiecie. W tym spotkaniu to właśnie miało miejsce - powiedział przyjmujący Tomasz Fornal.

Polska - USA. Kiedy finał Ligi Narodów siatkarzy? O której godzinie?

Finał Ligi Narodów siatkarzy Polska - USA zostanie rozegrany w niedzielę 2 sierpnia. Godzina meczu Polska - USA w finale Ligi Narodów w siatkówkę to 13.30 polskiego czasu. 

BS, Polsat Sport
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Czy Polska wygra Ligę Narodów 2026?
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