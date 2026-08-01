Polska - USA. Wynik meczu. Kto wygrał?
Polska - USA to finał Ligi Narodów siatkarzy 2026. Kto wygrał finał Polska - USA? Jaki był wynik Polska - USA w siatkówkę?
Czas na mecze o medale Ligi Narodów 2026. W spotkaniu o końcowy triumf Polska zmierzy się z USA.
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W pierwszym półfinale w sobotę Polska wygrała ze Słowenią, pewnie triumfując w trzech setach.
Znacznie bardziej wyrównany był półfinał USA - Japonia. Amerykanie wygrali po pięciosetowym boju i wywalczyli awans do starcia o złoto.
Polska broni tytułu z zeszłego roku - w finale poprzedniej edycji podopieczni Nikoli Grbicia pokonali w trzech setach Włochów.
Polska - USA. Wynik finału. Kto wygrał Ligę Narodów siatkarzy?
Wynik finału Polska - USA w Lidze Narodów siatkarzy 2026 poznamy w niedzielę 2 sierpnia. O tym, kto wygrał mecz Polska - USA o złoty medal, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.Przejdź na Polsatsport.pl