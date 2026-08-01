Powtórka sprzed pięciu lat. Polska znów zagra z tym rywalem

Polska wywalczyła awans do półfinału pokonując w ćwierćfinale Ukrainę 3:1. Słowenia po drodze do sobotniego meczu wygrała ćwierćfinał z Turcją 3:0.

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Słoweńcy długo nie leżeli Polakom, trzykrotnie wygrywając z nimi w mistrzostwach Europy - w 2015 roku w ćwierćfinale, w 2017 w barażu o ćwierćfinał i w 2019 w półfinale. Później lepsi byli jeszcze w półfinale ME w 2021 roku, ale ostatnie trzy ważne starcia to sukces Polaków - w 2023 roku w półfinale mistrzostw Europy i dwukrotnie rok później, najpierw w Łodzi w starciu o miejsce na podium Ligi Narodów, a następnie w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich.

Ostatnie spotkanie, które odbyło się w czerwcu, wygrali jednak Słoweńcy, którzy triumfowali 3:2 w pierwszym turnieju fazy zasadniczej LN w Linyi. Biało-czerwoni nie grali wówczas w najmocniejszym zestawieniu, które obecne jest już natomiast w Ningbo na turnieju finałowym.

W sobotę dojdzie do kolejnego spotkania Polski i Słowenii w fazie pucharowej wielkiej imprezy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy walczą o drugi z rzędu triumf w LN, a w sumie trzeci w historii, po raz drugi spotkają się z tym rywalem w półfinale tych rozgrywek. Wcześniej w 2021 roku triumfowali Polacy 3:0.

- Potrenujemy, ale wiele rzeczy już pewnie nie zmienimy, bo nie ma na to czasu. Wszystkie działa na półfinał ze Słowenią, a później mam nadzieję na finał - powiedział przyjmujący Tomasz Fornal po wygranym ćwierćfinale.

W drugim półfinale o godz. 13.30 USA zagra z Japonią.

Finał i mecz o trzecie miejsce odbędą się w niedzielę.

Biało-czerwoni sześć razy stawali na podium Ligi Narodów. Wywalczyli dwa złote (2023, 2025), srebrny (2021) oraz trzy brązowe medale (2019, 2022, 2024). Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) organizuje te rozgrywki od 2018 roku.

PAP