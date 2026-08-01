PSV Eindhoven - AZ Alkmaar. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Superpuchar Holandii?

Piłka nożna

PSV Eindhoven i AZ Alkmaar zmierzą się w niedzielnym meczu o Superpuchar Holandii. Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja spotkania 2 sierpnia od 17.50 w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go.

PSV Eindhoven - AZ Alkmaar. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć Superpuchar Holandii?
fot. PAP
PSV Eindhoven powalczy o Tarczę Johana Cruijffa

O Tarczę Johana Cruijffa powalczą mistrz kraju oraz zdobywca Pucharu Holandii. PSV nie miało sobie równych w Eredivisie w zeszłym sezonie. Wygrało ligę z przewagą aż 19 punktów nad drugim Feyenoordem Rotterdam. W 34. spotkaniach strzeliło aż 101 goli.

 

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Z kolei AZ zakończyło sezon na siódmym miejscu. Wywalczyło też Puchar Holandii (piąty w historii klubu), ogrywając w finale NEC Nijmegen aż 5:1.

 

PSV ma na koncie najwięcej triumfów w Superpucharze, bo aż 15. Z kolei AZ triumfowało tylko raz.

 

Jak będzie w niedzielę?

 

Transmisja meczu PSV - AZ Alkmaar w niedzielę 2 sierpnia od 17.50 w Polsacie Sport Extra 1 i online na Polsat Box Go.

Polsat Sport
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