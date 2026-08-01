Rębecki - Prepolec. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Rębecki - Prepolec UFC Belgrad

Sporty walki

Mateusz Rębecki (20-5) - Kyle Prepolec (18-10) to pojedynek gali UFC w Belgradzie. Kto wygrał walkę Rębecki - Prepolec? Jaki był wynik walki Rębecki - Prepolec na UFC Belgrad? Skrót walki Rębecki - Prepolec będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku.

Zawodnik MMA Mateusz Rębecki w czerwonych spodenkach UFC przed walką
fot. Polsat Sport
Rębecki - Prepolec. Wynik walki. Kto wygrał?

UFC w Belgradzie to prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczy aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.

 

ZOBACZ TAKŻE: Parnasse nowym zawodnikiem UFC! Zawalczy z byłym rywalem Gamrota

 

Rywalem Rębeckiego będzie Kyle Prepolec (18-10).

Rębecki - Prepolec. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Rębecki - Prepolec poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał walkę Rębecki - Prepolec na UFC w Belgradzie, poinformujemy po zakończeniu pojedynku.

Rębecki - Prepolec. Skrót walki:

Skrót walki Rębecki - Prepolec będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.

BS, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MATEUSZ RĘBECKIMMASPORTY WALKIUFC
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Mateusz Rębecki: Wprowadziłem dużo zmian i to mnie ciekawi
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 