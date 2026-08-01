Rębecki - Prepolec. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Rębecki - Prepolec UFC Belgrad
Mateusz Rębecki (20-5) - Kyle Prepolec (18-10) to pojedynek gali UFC w Belgradzie. Kto wygrał walkę Rębecki - Prepolec? Jaki był wynik walki Rębecki - Prepolec na UFC Belgrad? Skrót walki Rębecki - Prepolec będzie dostępny tuż po zakończeniu pojedynku.
UFC w Belgradzie to prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczy aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.
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Rywalem Rębeckiego będzie Kyle Prepolec (18-10).
Rębecki - Prepolec. Wynik walki. Kto wygrał?
Wynik walki Rębecki - Prepolec poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał walkę Rębecki - Prepolec na UFC w Belgradzie, poinformujemy po zakończeniu pojedynku.
Rębecki - Prepolec. Skrót walki:
Skrót walki Rębecki - Prepolec będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.Przejdź na Polsatsport.pl