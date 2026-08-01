Rębecki - Prepolec. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Rębecki - Prepolec UFC Belgrad

UFC w Belgradzie to prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczy aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.

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Rywalem Rębeckiego będzie Kyle Prepolec (18-10).

Rębecki - Prepolec. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Rębecki - Prepolec poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał walkę Rębecki - Prepolec na UFC w Belgradzie, poinformujemy po zakończeniu pojedynku.

Rębecki - Prepolec. Skrót walki:

Skrót walki Rębecki - Prepolec będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.

BS, Polsat Sport