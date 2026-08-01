Rębecki wprost przed walką na gali UFC w Belgradzie. "Jestem lepszym zawodnikiem"

Gala UFC w Belgradzie jest szansą dla Mateusza Rębeckiego na przełamanie fatalnej serii. Polak przegrał trzy ostatnie starcia, a na zwycięstwo czeka już blisko dwa lata. Teraz rywalem 33-latka będzie Kyle Prepolec, który w ubiegłym roku poległ w pojedynkach z Drewem Doberem oraz Benoitem Saint-Denisem.

- Ciężko trenowałem i nie chcę przegapić takiej okazji. Wprowadziłem sporo zmian i sam jestem ciekawy, jak to zaprocentuje. Mój sztab trenerski trochę się zmienił. Chciałem wszystko doszlifować, więc czekajcie na efekty - powiedział Rębecki w rozmowie z Polsatem Sport.

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Co najbardziej zmieniło się u Polaka?

- Przede wszystkim nastawienie i komfort psychiczny. Zawsze ciężko trenowałem, ale teraz się przeprowadziłem. Trenuję pod okiem Dawida Pepłowskiego w Octopusie i nic, tylko czekać na rezultaty - oznajmił.

Rębecki nie lekceważy Prepolca, mimo że jest faworytem.

- Kiedyś też byłem ogromnym faworytem w walce z Diego Ferreirą, a potoczyło się to inaczej. Jestem skupiony, nie podchodzę do tego lekko. Szanuję przeciwnika i nie chcę go zlekceważyć. Myślę, że najważniejsze będą skupienie i realizacja planu. Niczego więcej nie potrzebuję - ocenił.

Cel Rębeckiego jest jasny.

- Muszę być skupiony i nie dać się zdekoncentrować. Tylko tyle. Jestem gotowy, wiem, że ciężko trenowałem i wiem, że jestem lepszym zawodnikiem. Idę tam po wygraną - skwitował.

Oprócz Rębeckiego w Belgradzie wystąpi jeszcze dwóch Polaków. Jan Błachowicz zawalczy z Nowozelandczykiem Navajo Stirlingiem, a Marcin Tybura zmierzy się z Austriakiem Aleksandarem Rakicem.

UFC w Belgradzie z udziałem Błachowicza, Tybury i Rębeckiego. Gdzie oglądać?

Transmisja gali UFC w Belgradzie w sobotę 1 sierpnia od godziny 17:00 w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek studia o godz. 16:30.

Cała rozmowa z Mateuszem Rębeckim w załączonym materiale wideo:

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