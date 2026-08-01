Ruszyło Letnie GP w skokach! Tomasiak najlepszy z Polaków

W Wiśle zabrakło wielu zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w tym zdobywcy Kryształowej Kuli Domena Prevca ze Słowenii.

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Nakamura triumfował notą 271,7 pkt, po skokach na odległość 129 m i 135 m. Drugi Marco Woergoetter skoczył 125,5 m i 132 m, co dało mu 266 pkt. Trzeci w klasyfikacji Szwajcar Gregor Deschwanden uzyskał 123,5 m i 129 m, gromadząc 262,4 pkt.

Tomasiak skoczył 119,5 m i 128 m, otrzymując notę 251,4 pkt. Najlepszy z Polaków początkowo był ósmy, ale awansował o jedną lokatę po dyskwalifikacji Norwega Kristoffera Eriksena Sundala. Kubacki zdobył 244,1 pkt, Kot - 240,2 pkt, Joniak - 236,9 pkt, a Wąsek - 233,9 pkt.

- W ostatnich tygodniach skakałem w kratkę. W zawodach była poprawa w porównaniu do treningów. Zmobilizowałem się na ten konkurs. Cieszę się, że właśnie dziś oddałem najlepsze skoki w ciągu ostatnich dwóch tygodni - powiedział Kubacki na antenie TVP Sport.

Po pierwszej serii odpadli 30. Aleksander Zniszczoł, 31. Kamil Waszek, 36. Piotr Żyła, 43. Jakub Wolny i 55. Łukasz Łukaszczyk.

Konkurs kobiet wygrała Słowenka Ema Klinec, która po skokach na 127,5 m i 127 m otrzymała notę 227,4 pkt. Druga była Norweżka Silje Opseth. Skoki na 129,5 i 118 m dały jej 211,1 pkt. Trzecie miejsce zajęła Francuzka Josephine Pagnier, która skoczyła 124 m i 123 m, otrzymując 209,1 pkt.

Anna Twardosz uplasowała się na 11. pozycji. Najlepsza polska zawodniczka uzyskała 117,5 m i 121 m, co przełożyło się na 180,6 pkt. Kamila Karpiel w pierwszej serii skoczyła 86 m i zajęła 35. miejsce.

W niedzielę na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle odbędą się kolejne konkursy indywidualne. Rywalizację kobiet zaplanowano na godzinę 11.30. Zawody mężczyzn rozpoczną się o 14.45.

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Wyniki konkursu mężczyzn:

1. Naoki Nakamura (Japonia) 271,7 (129,0/135,0)

2. Marco Woergoetter (Austria) 266,0 (125,5/132,0)

3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 262,4 (123,5/129,0)

4. Danił Wasiljew (Kazachstan) 254,3 (121,0/132,5)

5. Roman Koudelka (Czechy) 252,8 (121,0/131,5)

6. Juri Kesseli (Szwajcaria) 252,0 (122,5/132,0)

7. Kacper Tomasiak (Polska) 251,4 (119,5/128,0)

...

10. Dawid Kubacki (Polska) 244,1 (119,5/126,5)

16. Maciej Kot (Polska) 240,2 (119,0/125,0)

21. Klemens Joniak (Polska) 236,9 (117,0/124,0)

27. Paweł Wąsek (Polska) 233,9 (117,0/124,5)

30. Aleksander Zniszczoł (Polska) 110,6 (117,0)

31. Kamil Waszek (Polska) 109,8 (115,5)

36. Piotr Żyła (Polska) 108,6 (116,0)

43. Jakub Wolny (Polska) 102,8 (111,0)

55. Łukasz Łukaszczyk (Polska) 86,0 (106,5)

PAP