Ruszyło Letnie GP w skokach! Tomasiak najlepszy z Polaków

Zimowe

Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce w inauguracyjnym konkursie letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Wiśle. Wygrał Japończyk Naoki Nakamura. W drugiej serii uczestniczyło pięciu Polaków. Dawid Kubacki był 11., Maciej Kot - 17., Klemens Joniak - 22., a Paweł Wąsek - 28.

Skoczek narciarski w locie, w białym kombinezonie z czerwonym numerem startowym 53, prezentujący postawę w powietrzu.
fot: PAP
Kacper Tomasiak

W Wiśle zabrakło wielu zawodników z czołówki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, w tym zdobywcy Kryształowej Kuli Domena Prevca ze Słowenii.

 

ZOBACZ TAKŻE: Nowy selekcjoner reprezentacji Polski! Właśnie to ogłoszono

 

Nakamura triumfował notą 271,7 pkt, po skokach na odległość 129 m i 135 m. Drugi Marco Woergoetter skoczył 125,5 m i 132 m, co dało mu 266 pkt. Trzeci w klasyfikacji Szwajcar Gregor Deschwanden uzyskał 123,5 m i 129 m, gromadząc 262,4 pkt.

 

Tomasiak skoczył 119,5 m i 128 m, otrzymując notę 251,4 pkt. Najlepszy z Polaków początkowo był ósmy, ale awansował o jedną lokatę po dyskwalifikacji Norwega Kristoffera Eriksena Sundala. Kubacki zdobył 244,1 pkt, Kot - 240,2 pkt, Joniak - 236,9 pkt, a Wąsek - 233,9 pkt.

 

- W ostatnich tygodniach skakałem w kratkę. W zawodach była poprawa w porównaniu do treningów. Zmobilizowałem się na ten konkurs. Cieszę się, że właśnie dziś oddałem najlepsze skoki w ciągu ostatnich dwóch tygodni - powiedział Kubacki na antenie TVP Sport.

 

Po pierwszej serii odpadli 30. Aleksander Zniszczoł, 31. Kamil Waszek, 36. Piotr Żyła, 43. Jakub Wolny i 55. Łukasz Łukaszczyk.

 

Konkurs kobiet wygrała Słowenka Ema Klinec, która po skokach na 127,5 m i 127 m otrzymała notę 227,4 pkt. Druga była Norweżka Silje Opseth. Skoki na 129,5 i 118 m dały jej 211,1 pkt. Trzecie miejsce zajęła Francuzka Josephine Pagnier, która skoczyła 124 m i 123 m, otrzymując 209,1 pkt.

 

Anna Twardosz uplasowała się na 11. pozycji. Najlepsza polska zawodniczka uzyskała 117,5 m i 121 m, co przełożyło się na 180,6 pkt. Kamila Karpiel w pierwszej serii skoczyła 86 m i zajęła 35. miejsce.

 

W niedzielę na skoczni im. Adama Małysza w Wiśle odbędą się kolejne konkursy indywidualne. Rywalizację kobiet zaplanowano na godzinę 11.30. Zawody mężczyzn rozpoczną się o 14.45.

 

 

Wyniki konkursu mężczyzn:

 

1. Naoki Nakamura (Japonia) 271,7 (129,0/135,0)
2. Marco Woergoetter (Austria) 266,0 (125,5/132,0)
3. Gregor Deschwanden (Szwajcaria) 262,4 (123,5/129,0)
4. Danił Wasiljew (Kazachstan) 254,3 (121,0/132,5)
5. Roman Koudelka (Czechy) 252,8 (121,0/131,5)
6. Juri Kesseli (Szwajcaria) 252,0 (122,5/132,0)
7. Kacper Tomasiak (Polska) 251,4 (119,5/128,0)
...
10. Dawid Kubacki (Polska) 244,1 (119,5/126,5)
16. Maciej Kot (Polska) 240,2 (119,0/125,0)
21. Klemens Joniak (Polska) 236,9 (117,0/124,0)
27. Paweł Wąsek (Polska) 233,9 (117,0/124,5)
30. Aleksander Zniszczoł (Polska) 110,6 (117,0)
31. Kamil Waszek (Polska) 109,8 (115,5)
36. Piotr Żyła (Polska) 108,6 (116,0)
43. Jakub Wolny (Polska) 102,8 (111,0)
55. Łukasz Łukaszczyk (Polska) 86,0 (106,5)

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
KACPER TOMASIAKLETNIE GPLETNIE GRAND PRIXSKOKISKOKI NARCIARSKIEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Felix Pigeon podsumował swój występ na ZIO 2026
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 