Leon zdradził, co usłyszał od Grbicia w trakcie półfinału. "Chyba wszyscy widzieli"

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Reprezentacja Polski w kapitalnym stylu awansowała do finału Ligi Narodów siatkarzy. W nieco ponad godzinę Biało-Czerwoni rozprawili się ze Słowenią, którą pokonali 3:0 (25:16, 25:19, 25:17). - powiedział tuż po spotkaniu Wilfredo Leon, przyjmujący naszej kadry.

Siatkarz w polskim stroju sportowym pokazuje zaciśniętą pięść w geście radości.
fot. FIVB
Wilfredo Leon cieszy się z wygranej Polski ze Słowenią w półfinale VNL

Polska rozpoczęła rywalizację w turnieju finałowym VNL od starcia z jedną z rewelacji sezonu, Ukrainą. Biało-Czerwoni wygrali 3:1 i awansowali do półfinału. W nim spotkali się z teoretycznie bardziej wymagającym rywalem, czyli Słowenią.

 

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W trakcie meczu podopieczni Nikoli Grbicia pokazali jednak ogromną klasę. W pełni kontrolowali przebieg rywalizacji i w świetnym stylu zwyciężyli 3:0. W setach wygrywali kolejno do 16, 19 i 17.

 

- Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie zawsze wygrywasz 3:0 w półfinale, szczególnie że w każdym z setów zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze - powiedział na gorąco po spotkaniu Wilfredo Leon. 

 

Przyjmujący naszej kadry został zapytany także o to, jakie wskazówki odebrał od selekcjonera. 

 

- Trener powiedział mi, żebym nie popełniał dwa razy tych samych błędów na zagrywce. Miałem uderzać troszkę wyżej, zmienić sposób serwu. Chyba wszyscy widzieli, że zrealizowałem to - odparł doświadczony siatkarz. 

 

W niedzielę o godzinie 13:30 Polacy powalczą w wielkim finale o obronę tytułu zdobytego przed rokiem. 

 

Cała rozmowa z Wilfredo Leonem w załączonym materiale wideo. 

 

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