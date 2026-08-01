Shapovalov zagra o obronę tytułu. Oto jego rywal

Tenis

Broniący tytułu Kanadyjczyk Denis Shapovalov oraz Francuz Arthur Gea zmierzą się w finale turnieju tenisowego ATP rangi 250 na twardych kortach w Los Cabos w Meksyku, z pulą nagród 909 tys. dolarów.

Tenisista Denis Shapovalov podczas meczu.
fot. PAP/EPA
Denis Shapovalov zagra o piąty tytuł w karierze

W półfinałach rozstawiony z numerem ósmym, zajmujący 68. miejsce w rankingu ATP, Shapovalov pokonał startującego z piątką Brytyjczyka Camerona Norriego 6:3, 5:7, 6:4, natomiast Gea, sklasyfikowany na 127. pozycji na liście światowej, wygrał z reprezentantem Hongkongu Colemanem Wongiem 7:6 (9-7), 6:3.

 

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Shapovalov zagra o piąty tytuł w karierze, a w przypadku Francuza będzie to pierwszy finał imprezy tej rangi.

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