Problemy zdrowotne siatkarza. Zasłabł podczas meczu Ligi Narodów

Siatkówka

Siatkarz reprezentacji Japonii Taishi Onodera zasłabł podczas meczu ćwierćfinałowego Ligi Narodów z Chinami. Jak się okazało, przyczyną były problemy z sercem. Środkowy nie zagra w decydujących meczach VNL 2026. Wrócił do Japonii, gdzie przejdzie badania.

Grupa pięciu siatkarzy w białych koszulkach z japońskimi symbolami, stojący blisko siebie na boisku sportowym.
fot. FIVB
Taishi Onodera zasłabł podczas meczu ćwierćfinałowego Ligi Narodów.

Do niepokojącej sytuacji doszło przed rozpoczęciem trzeciego seta spotkania Japonia - Chiny w ćwierćfinale Ligi Narodów. Taishi Onodera zasłabł i musiał opuścić boisko. Japończycy wygrali to spotkanie 3:1, ale środkowy nie wrócił już do gry.

 

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Onodera nie znalazł się w kadrze na półfinałowy mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Jak się okazało, z powodu problemów zdrowotnych nie zagra w decydujących meczach VNL 2026. Wrócił do ojczyzny, gdzie przejdzie badania.

 

– Środkowy Taishi Onodera zemdlał podczas meczu z Chinami. Okazało się, że ma problemy z sercem. Pojechał na badania do Japonii i nie wiadomo, kiedy wróci na boisko. Życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia, bo to poważne osłabienie reprezentacji Japonii – powiedział przed meczem Japonia - USA komentator Polsatu Sport Tomasz Swędrowski.

 

RM, Polsat Sport
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