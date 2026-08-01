Słoweńskie media o polskich siatkarzach: Najlepsza drużyna świata

Choć podopieczni trenera Nikoli Grbicia byli murowanym faworytem tego spotkania, Słoweńcy liczyli na powtórkę z pierwszego meczu tych drużyn w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Oba zespoły spotkały się ze sobą 11 czerwca w zawodach fazy interkontynentalnej w Linyi. Wtedy górą byli rywale, którzy wygrali 3:2. Teraz Polacy nie dali swoim przeciwnikom żadnych szans, triumfując w poszczególnych partiach do 16, 19 i 17.

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"Najlepsza drużyna świata była dla naszych siatkarzy zbyt trudną przeszkodą. Słoweńcy byli w półfinale VNL bezsilni. Kiedy drużyna Fabio Solego wygrywała minimalnie w Linyi 3:2, reprezentacja Polski nie grała w najsilniejszym składzie. Dzisiaj było zupełnie inaczej. Polska była lepsza we wszystkich elementach, dominowała i na zagrywce, i w bloku, nie dając nam zbyt wielu okazji do rozwijania naszej gry" - podaje Żurnal24.

Słoweńscy dziennikarze zaznaczają, że największą różnicę na korzyść "Biało-Czerwonych" zrobili przyjmujący Wilfredo Leon oraz atakujący Bartłomiej Bołądź.

"W polskiej drużynie dominowali Wilfredo Leon, który aż sześć ze swoich szesnastu punktów zdobył asami serwisowymi, a także Bartłomiej Bołądź, który dołożył piętnaście punktów. W składzie Słowenii najlepiej punktujący Alen Pajenk zdobył jedenaście punktów" - podsumowuje Żurnal24.

Słoweńcy podkreślają, że ich zespół wciąż może zakończyć VNL 2026 na tarczy. W niedzielę (2 sierpnia) ekipa Fabio Solego powalczy o historyczny brąz z Japonią. Dotychczas najlepszym miejscem Słowenii w Lidze Narodów była czwarta pozycja, na której ta kadra kończyła rozgrywki już trzy razy (2021, 2024 i 2025).

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