UFC w Belgradzie: Gdzie obejrzeć studio?

W specjalnym programie studyjnym Artur Łukaszewski i Igor Marczak będą dyskutować z czołowymi ekspertami i przedstawicielami świata sportów walki, m.in. byłym mistrzem KSW Arturem Sowińskim, Tomaszem "TJ" Marciniakiem czy Krzysztofem Gutowskim. Wnikliwe analizy taktyczne pojedynków oraz atuty wszystkich zawodników przeprowadzi Bartłomiej Stachura.



W programie nie zabraknie również relacji i wywiadów przygotowanych przez wysłannika sportowej redakcji Polsatu do Belgradu, Pawła Wyrobka. Kibice mogą także liczyć na ekskluzywną rozmowę na żywo z Mateuszem Gamrotem, który swoją kolejną walkę w UFC stoczy w drugi weekend sierpnia.



Transmisja studia od 16:30 na Polsatsport.pl, a także w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.