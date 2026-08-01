Studio do gali UFC w Belgradzie. Stream online

Jakub ŻelepieńSporty walki

W sobotę 1 sierpnia najlepsza organizacja MMA na świecie po raz pierwszy zawita do Serbii. Transmisja studia do gali w Belgradzie na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:30.

Zawodnik sportów walki w pozycji bojowej z rękawicami na dłoniach.
fot. AFP
UFC w Belgradzie: Gdzie obejrzeć studio?

W specjalnym programie studyjnym Artur Łukaszewski i Igor Marczak będą dyskutować z czołowymi ekspertami i przedstawicielami świata sportów walki, m.in. byłym mistrzem KSW Arturem Sowińskim, Tomaszem "TJ" Marciniakiem czy Krzysztofem Gutowskim. Wnikliwe analizy taktyczne pojedynków oraz atuty wszystkich zawodników przeprowadzi Bartłomiej Stachura.


W programie nie zabraknie również relacji i wywiadów przygotowanych przez wysłannika sportowej redakcji Polsatu do Belgradu, Pawła Wyrobka. Kibice mogą także liczyć na ekskluzywną rozmowę na żywo z Mateuszem Gamrotem, który swoją kolejną walkę w UFC stoczy w drugi weekend sierpnia.


Transmisja studia od 16:30 na Polsatsport.pl, a także w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. 

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MMASPORTY WALKI
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