Szansę na zdobycie pierwszego trofeum w nowym sezonie ma FC Porto. W barwach "Smoków”" na co dzień występują Jakub Kiwior, Jan Bednarek oraz Oskar Pietuszewski. Mistrzowie kraju wywalczyli przepustkę do meczu o Superpuchar dzięki ubiegłorocznemu tytułowi, natomiast ich najbliższy przeciwnik sensacyjnie wygrał Taca de Portugal.

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SCU Torreense występuje na zapleczu portugalskiej Ekstraklasy. Pucharowy sukces zapisał się złotymi zgłoskami w historii tamtejszego futbolu, czyniąc z tej drużyny pierwszego reprezentanta drugiego szczebla rozgrywkowego w Porugalii, który sięgnął po to trofeum.

Wszyscy Polacy są do dyspozycji szkoleniowca Porto na to starcie.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Porto - SCU Torreense na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:15.

ŁO, Polsat Sport