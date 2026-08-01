Tak wyglądał ostatni mecz Polska - USA w Lidze Narodów siatkarzy (WIDEO)

Już w niedzielne popołudnie Polska i USA staną w szranki o zwycięstwo w Lidze Narodów. Przypomnijmy, że obrońcami tytułu są biało-czerwoni, którzy przed rokiem w wielkim finale okazali się lepsi od Włochów.

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Polacy i Amerykanie w tym roku już ze sobą grali. Spotkaniem ze Stanami Zjednoczonymi reprezentacja Polski zakończyła udział w turnieju w Chicago oraz całą fazę interkontynentalną VNL 2026. 20 lipca wyraźnie lepsi okazali się podopieczni Nikoli Grbicia, którzy triumfowali 3:0.

Jak wyglądało tamto spotkanie?

Skrót meczu USA - Polska z 20.07.2026:

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(25:20, 25:21, 25:19)

Polska: Bartłomiej Bołądź, Szymon Jakubiszak, Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Bartłomiej Lemański, Marcin Komenda – Jakub Popiwczak (libero) oraz Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Kewin Sasak, Jan Firlej. Trener: Nikola Grbić



USA: Jeffrey Jendryk, Matthew Anderson, Jake Hanes, Micah Christenson, Torey Defalco, Merrick McHenry – Erik Shoji (libero) oraz Micah Ma'a, Ethan Champlin, Taylor Averill, Cole Hartke. Trener: Karch Kiraly

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (16), Wilfredo Leon (14) – Polska; Matthew Anderson (13) – USA. Polacy byli skuteczniejsi w ataku i lepiej punktowali blokiem (9-3)

Jak widać historia zatoczyła koło. Spotkanie Polska - USA zakończyło pierwszą część rozgrywek i takie samo starcie zakończy całe rozgrywki. Czy i tym razem polscy siatkarze okażą się lepsi?

Transmisja meczu Polska - USA w niedzielę w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Extra 2 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 13:15. Przedmeczowe studio rozpocznie się o 8:00 - przed meczem o brązowy medal.