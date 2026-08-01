Tybura - Rakić. Wynik walki. Kto wygrał? Skrót walki Tybura - Rakić UFC Belgrad

UFC w Belgradzie to prawdziwe święto dla polskich kibiców w MMA. Tego dnia na gali UFC zawalczy aż trzech Polaków - Mateusz Rębecki, Marcin Tybura i Jan Błachowicz.

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Rywalem Tybury będzie debiutujący w wadze ciężkiej Aleksandar Rakić (14-6).

Tybura - Rakić. Wynik walki. Kto wygrał?

Wynik walki Tybura - Rakić poznamy w sobotę 1 sierpnia. O tym, kto wygrał walkę Tybura - Rakić na UFC w Belgradzie, poinformujemy po zakończeniu pojedynku.

Tybura - Rakić. Skrót walki:

Skrót walki Tybura - Rakić będzie dostępny tuż po zakończeniu starcia.

BS, Polsat Sport