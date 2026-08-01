UFC w Belgradzie: Relacja na żywo

Historyczna, bo odbywająca się po raz pierwszy w Serbii, gala UFC Fight Night w Belgradzie obfituje w aż 14 pojedynków karty wstępnej oraz karty głównej. Trzy z nich to starcia z udziałem Polaków.



W drugiej najważniejszej walce wieczoru w Belgradzie wystąpi Jan Błachowicz. Były mistrz UFC w kategorii półciężkiej to jeden z najbardziej doświadczonych czynnych zawodników tej organizacji. Jego rywalem będzie młodszy o 15 lat, niepokonany i widowiskowo walczący Nowozelandczyk, Navajo Stirling.



Wcześniej w oktagonie zamelduje się Marcin Tybura, który w stolicy Serbii stoczy swój 25 pojedynek w barwach UFC. Tym razem jego rywalem będzie niedawny przeciwnik Błachowicza, czyli próbujący swoich sił w wadze ciężkiej Aleksandar Rakić.



Pierwszym Polakiem, który tego wieczoru zaprezentuje się serbskiej publiczności, będzie Mateusz Rębecki. Tym razem na jego drodze stanie Kanadyjczyk, Kyle Prepolec. Obydwaj szukają okazji do powrotu na zwycięską ścieżkę, co zapowiada dodatkowe emocje w widowiskowej i sprzyjającej nieoczekiwanym rozstrzygnięciom kategorii lekkiej.



Relacja live i wyniki walk na żywo UFC w Belgradzie na Polsatsport.pl.