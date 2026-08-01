Wyraźna przewaga! Ranking FIVB po półfinałowym zwycięstwie polskich siatkarzy

Polscy siatkarze po raz czwarty w historii zameldowali się w finale Ligi Narodów. Zdecydowanie pokonali Słowenię 3:0, dominując w każdym z setów.

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Za zwycięstwo nad Słoweńcami Polacy dopisali do swego dorobku w rankingu 7.01 punktu. Ich aktualny dorobek to 405.79 pkt. Wyraźnie wyprzedzają drugą w tej stawce reprezentację Italii (355.84), która rozgrywki VNL 2026 zakończyła na ćwierćfinale.

Słowenia zajmuje aktualnie miejsce szóste. Wyżej od niej plasują się dwaj pozostali półfinaliści Ligi Narodów - Japonia jest czwarta, a Stany Zjednoczone plasują się na piątej pozycji.

Czołówka rankingu FIVB:

1. Polska - 405.79 pkt

2. Włochy - 355.84

3. Rosja - 352.10

4. Japonia - 346.37

5. USA - 340.87

6. Słowenia - 336.79

7. Brazylia - 312.13

8. Francja - 302.59

9. Bułgaria - 272.25

10. Turcja - 268.49

RM, Polsat Sport