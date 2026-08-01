Wyraźna przewaga! Ranking FIVB po półfinałowym zwycięstwie polskich siatkarzy
Polscy siatkarze pokonali Słowenię 3:0 w półfinale Ligi Narodów. Po tym zwycięstwie reprezentacja Polski umocniła się na czele rankingu FIVB.
Slowenia - Polska. Skrót meczu
Analiza Roberta Kaźmierczaka: Mecz Polska - Słowenia z półfinału Ligi Narodów siatkarzy
Polscy siatkarze po raz czwarty w historii zameldowali się w finale Ligi Narodów. Zdecydowanie pokonali Słowenię 3:0, dominując w każdym z setów.
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Za zwycięstwo nad Słoweńcami Polacy dopisali do swego dorobku w rankingu 7.01 punktu. Ich aktualny dorobek to 405.79 pkt. Wyraźnie wyprzedzają drugą w tej stawce reprezentację Italii (355.84), która rozgrywki VNL 2026 zakończyła na ćwierćfinale.
Słowenia zajmuje aktualnie miejsce szóste. Wyżej od niej plasują się dwaj pozostali półfinaliści Ligi Narodów - Japonia jest czwarta, a Stany Zjednoczone plasują się na piątej pozycji.
Czołówka rankingu FIVB:
1. Polska - 405.79 pkt
2. Włochy - 355.84
3. Rosja - 352.10
4. Japonia - 346.37
5. USA - 340.87
6. Słowenia - 336.79
7. Brazylia - 312.13
8. Francja - 302.59
9. Bułgaria - 272.25
10. Turcja - 268.49