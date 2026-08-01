Z kim Polska zagra w finale Ligi Narodów?

Jakub ŻelepieńSiatkówka

Z kim Polska zagra w finale Ligi Narodów? Kto będzie rywalem naszych siatkarzy w meczu o złoto VNL? Sprawdź poniżej.

Polscy siatkarze świętują zwycięstwo na boisku do siatkówki.
fot. FIVB
Polscy siatkarze zagrają o złoto Ligi Narodów

Polscy siatkarze pokonali w chińskim Ningbo Słowenię 3:0 (25:16, 25:19, 25:17) w półfinale Ligi Narodów. Mieli pełną kontrolę nad spotkaniem i w pełni zasłużenie awansowali do meczu o złoto. 

 

- Muszę przyznać, że jestem zadowolony. Nie zawsze wygrywasz 3:0 w półfinale, szczególnie że w każdym z setów zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze - powiedział na gorąco po spotkaniu Wilfredo Leon. 

 

Na zwycięstwo podopieczni trenera Nikoli Grbicia potrzebowali niespełna 80 minut. Tym samym po raz czwarty w historii zameldowali się w finale Ligi Narodów. 

Z kim Polska zagra w finale Ligi Narodów? Kto rywalem Polski w meczu o złoto VNL?

W drugim półfinale zmierzą się ze sobą reprezentacje USA i Japonii. Jedna z tych drużyn będzie rywalem Polski w finale. Kiedy tylko spotkanie dobiegnie końca, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst. 

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FINAŁ LIGI NARODÓWLIGA NARODÓWREPREZENTACJA MĘŻCZYZNSIATKÓWKAZ KIM POLSKA ZAGRA W FINALE
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