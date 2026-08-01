Zmarzlik nie awansował do finału. Inny Polak był blisko zwycięstwa

Pierwszy na Moto Arenie Łódź był Brytyjczyk Robert Lambert, trzeci Australijczyk Brady Kurtz, a czwarty Duńczyk Michael Jepsen Jensen.

Sześciokrotny mistrz świata w pierwszym z biegów ostatniej szansy minął linię mety na drugiej pozycji i został sklasyfikowany na szóstym miejscu. Także na tym poziomie zakończył turniej Kacper Woryna. On przyjechał do mety za plecami Zmarzlika (zajął ósme miejsce).

W zawodach wystartowało pięciu Polaków, ale po fazie zasadniczej odpadli Piotr Pawlicki (11. miejsce), Dominik Kubera (14.).

Kolejne zawody odbędą się 8 sierpnia w Rydze (Łotwa).

Wyniki Grand Prix na torze w Łodzi:

1. Robert Lambert (Wielka Brytania)

2. Patryk Dudek (Polska)

3. Brady Kurtz (Australia)

4. Michael Jepsen Jensen (Dania)

5. Jan Kvech (Czechy)

6. Bartosz Zmarzlik (Polska)

7. Leon Madsen (Dania)

8. Kacper Woryna (Polska)

...

11. Piotr Pawlicki (Polska)

14. Dominik Kubera (Polska

Klasyfikacja generalna:

1. Brady Kurtz (Australia) 109 pkt

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 109

3. Robert Lambert (W. Brytania) 101

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 80

5. Patryk Dudek (Polska) 69

6. Leon Madsen (Dania) 65

7. Kacper Woryna (Polska) 64

8. Max Fricke (Australia) 62

...

14. Dominik Kubera (Polska) 31

19. Maciej Janowski (Polska) 11

22. Piotr Pawlicki (Polska) 6

25. Marcel Kowolik (Polska) 1

33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0

Kalendarz pozostałych turniejów:

8 sierpnia - Ryga (Łotwa)

12 września - Vojens (Dania)

26 września - Toruń (Polska)

PAP