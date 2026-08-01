Znowu gol! Młody Polak błyszczy w nowym klubie

Piłka nożna

Trwa świetna seria Wiktora Nowaka. Polski pomocnik ponownie wyszedł w wyjściowej jedenastce Slavii Praga i już w trzeciej minucie strzelił gola w meczu z Banikiem Ostrawa. To jego trzecie trafienie po zmianie klubu.

Uśmiechnięty młody mężczyzna w słuchawkach na uszach.
fot. Cyfrasport
Wiktor Nowak

Nowak przeniósł się do zespołu ze stolicy Czech z Górnika Zabrze i szybko zaznaczył swoją obecność. W pierwszej kolejce Slavia zmierzyła się ze Slovacko, a Polak strzelił dwa gole. Jego ekipa wygrała 5:1.

 

W drugiej kolejce Nowak znowu zaznaczył swoją obecność. Już w trzeciej minucie zdobył bramkę w meczu z Banikiem Ostrawa.

 

Slavia do przerwy prowadziła 3:0, a kolejne gole dorzucili David Zima oraz Michal Sadilek.

 

W drugiej połowie wynik ustalił rezerwowy Emmanuel Ayaosi.

Nowak rozegrał całe spotkanie. Slavia po dwóch meczach ma komplet sześciu punktów.

 

Banik Ostrawa - Slavia Praga 0:4 (0:3)

Bramki: Nowak 3, Zima 14, Sadilek 36, Ayaosi 90+2.

 

Banik: Jedlicka - Skyba, Chalus (46 Musak), Micek - Bewene, Nogha, Traore, Planka (46 Kubala), Sinyavskiy (63 Holzer) - Gning - Jurecka (46 Gilbert).

 

Slavia: Markovic - Holes (76 Vicek), Zima, Chaloupek (46 N'Guessan) - Isife, Sadilek, Nowak, Suleiman - Ouanda (54 Provod), Chytil (63 Schranz), Sturm (63 Ayaosi).

 

Żółte kartki: Nogha - Vicek.

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