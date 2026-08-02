16-latka zagra w finale turnieju WTA. Idzie w ślady Coco Gauff

Liutowa zajmuje 229. miejsce w rankingu WTA. Turniej w Memphis rozpoczęła od kwalifikacji. W pierwszej rundzie pokonała swoją rodaczkę Jekatierinę Aleksandrową, stając się drugą po Brazylijce Nanie Silvie tenisistką urodzoną w 2010 roku, która wygrała mecz turnieju WTA.

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Następnie wyeliminowała Australijkę Mayę Joint i Amerykankę Caty McNally. W sobotnim półfinale uporała się z Kalievą w godzinę i 39 minut.

W niedzielnym finale Liutowa zmierzy się z Czeszką Darją Vidmanovą, która w półfinale wygrała Meksykanką Renatą Zarazuą 6:3, 6:3. Dla Vidmanovej, zajmującej 114. miejsce w światowym rankingu, również będzie to pierwszy w karierze finał turnieju WTA.

PAP