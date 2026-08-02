ATP w Montrealu: Hubert Hurkacz - Marcos Giron. Relacja live i wynik na żywo

Tenis

Hubert Hurkacz - Marcos Giron to spotkanie pierwszej rundy turnieju ATP w Montrealu. Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Marcos Giron na Polsatsport.pl.

Hubert Hurkacz wraca do gry. Poprzednim występem Polaka był wielkoszlemowy Wimbledon, gdzie dotarł do czwartej rundy i musiał skreczować. Wrocławianin w minionym czasie odpoczywał i leczył kontuzję. W Londynie doznał bowiem naciągnięcia mięśnia skośnego brzucha.

 

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Teraz Hurkacz rozpoczyna US Swing, cykl turniejów podprowadzających pod ostatni w sezonie Wielki Szlem - US Open. Pierwszym startem Polaka w Ameryce Północnej jest impreza rangi ATP Masters 1000 w Montrealu.

 

Przeciwnikiem Hurkacza w premierowej rundzie jest Marcos Giron. Amerykanin przebrnął w Kanadzie jednostopniowe kwalifikacje. Pokonał w nich w trzech partiach Hiszpana Pablo Llamasa Ruiza.

 

Dla Hurkacza i Girona to piąta bezpośrednia potyczka. Wcześniejsze cztery padły łupem naszego rodaka.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Hubert Hurkacz - Marcos Giron na Polsatsport.pl.

Polsat Sport
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