Betclic 1. Liga: Chrobry Głogów - Odra Opole. Relacja live i wynik na żywo

Głogowianie zaczęli sezon 2026/2027 od efektownej wygranej. Drużyna z Dolnego Śląska rozgromiła na wyjeździe Stal Rzeszów aż 5:1. Z kolei Opolanie musieli pogodzić się z porażką na własnym boisku z Arką Gdynia 0:1.

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W poprzednim sezonie walczący o awans do PKO BP Ekstraklasy i ostatecznie muszący pogodzić się z porażką w finale baraży Chrobry dwukrotnie pokonał Odrę - u siebie 3:0 oraz na wyjeździe 2:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Chrobry Głogów - Odra Opole na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport