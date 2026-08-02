Betclic 1 Liga: Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Puszcza Niepołomice. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Pogoń Grodzisk Mazowiecki i Puszcza Niepołomice zmierzą się w meczu 2. kolejki Betclic 1 Ligi. Czy goście przełamią się po nieudanym otwarciu sezonu? Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Puszcza Niepołomice od godz. 19:30 na Polsatsport.pl.

Niedzielny wieczór w Grodzisku Mazowieckim to starcie drużyn, które inaugurację rozgrywek zapamiętają zupełnie inaczej. Gospodarze rozpoczęli sezon od efektownego zwycięstwa na wyjeździe, a goście z Niepołomic od porażki przed własną publicznością.

 

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Pogoń zaczęła kampanię od rozbicia Lechii Gdańsk na Polsat Plus Arenie. Piłkarze z Mazowsza wygrali 3:0 po bramkach Damiana Jaronia, Igora Korczakowskiego i Radosława Majewskiego, który wykorzystał podanie Bartłomieja Ciepieli. 39-letni pomocnik udowodnił, że wciąż potrafi rozstrzygać ligowe spotkania, a zawodnicy Pogoni dzięki temu wynikowi przystępują do drugiego meczu z kompletem punktów i bilansem bramkowym bez straty gola.

 

Puszcza z kolei musi gonić stawkę po porażce u siebie z Polonią Warszawa 0:1. Niepołomiczanie mieli w tym starciu swoje okazje, ale zabrakło im skuteczności i zamiast punktów na start zostali z pustymi rękami.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Puszcza Niepołomice od godz. 19:30 na Polsatsport.pl.

 

PI, Polsat Sport
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