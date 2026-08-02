Niedzielny wieczór w Grodzisku Mazowieckim to starcie drużyn, które inaugurację rozgrywek zapamiętają zupełnie inaczej. Gospodarze rozpoczęli sezon od efektownego zwycięstwa na wyjeździe, a goście z Niepołomic od porażki przed własną publicznością.

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Pogoń zaczęła kampanię od rozbicia Lechii Gdańsk na Polsat Plus Arenie. Piłkarze z Mazowsza wygrali 3:0 po bramkach Damiana Jaronia, Igora Korczakowskiego i Radosława Majewskiego, który wykorzystał podanie Bartłomieja Ciepieli. 39-letni pomocnik udowodnił, że wciąż potrafi rozstrzygać ligowe spotkania, a zawodnicy Pogoni dzięki temu wynikowi przystępują do drugiego meczu z kompletem punktów i bilansem bramkowym bez straty gola.

Puszcza z kolei musi gonić stawkę po porażce u siebie z Polonią Warszawa 0:1. Niepołomiczanie mieli w tym starciu swoje okazje, ale zabrakło im skuteczności i zamiast punktów na start zostali z pustymi rękami.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Grodzisk Mazowiecki - Puszcza Niepołomice od godz. 19:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport