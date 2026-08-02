Czas na starcie dwóch zespołów, które inauguracji nowych rozgrywek nie mogą zaliczyć do udanych. Ani "Niebiescy", ani Legniczanie nie zdobyli kompletu punktów na start i w niedzielne popołudnie będą chcieli to nadrobić na Stadionie Śląskim.

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Ruch rozpoczął tegoroczną kampanię od wyjazdowej porażki z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza 0:2. Bohaterem tamtego spotkania został Kamil Zapolnik, były piłkarz Miedzi, który skompletował dublet i sam rozstrzygnął losy meczu. Dla podopiecznych Waldemara Fornalika niedzielne starcie będzie pierwszym w tym sezonie przed własną publicznością, a chorzowski zespół tradycyjnie może liczyć na jedną z najliczniejszych widowni na zapleczu Ekstraklasy.

Miedź z kolei zainaugurowała sezon w poniedziałek domowym remisem 1:1 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Goście prowadzili po trafieniu Marcina Urynowicza z 34. minuty, a Legniczanie odpowiedzieli dopiero w samej końcówce – wyrównującego gola zdobył Myroslav Mazur w 89. minucie.

Historia ostatnich pojedynków przemawia za gospodarzami – w poprzednim sezonie na Stadionie Śląskim Ruch wygrał 3:1 po golach Marko Kolara, Patryka Szwedzika i Mohammeda Mezghraniego, z kolei w rewanżu w Legnicy również górą byli Chorzowianie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Ruch Chorzów - Miedź Legnica od godz. 14:30 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport