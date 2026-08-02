Czas na starcie dwóch drużyn, które inaugurację nowego sezonu zaliczyły do udanych. Ani Stal, ani Podbeskidzie nie zaczęły rozgrywek od porażki, a niedzielne popołudnie w Mielcu ma pokazać, który z tych zespołów rzeczywiście będzie mógł włączyć się do walki o wyższe lokaty w tabeli.

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Mielczanie rozpoczęli kampanię od wyjazdowego zwycięstwa nad beniaminkiem ze Skierniewic 2:1. Bohaterem spotkania został Kamil Odolak, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców - najpierw w 39. minucie wykorzystał zamieszanie w polu karnym, a w 62. minucie wykończył precyzyjne podanie Macieja Domańskiego.

Podbeskidzie z kolei zainaugurowało rozgrywki w poniedziałek w Legnicy i długo było blisko kompletu punktów. "Górale" prowadzili od 34. minuty po trafieniu Marcina Urynowicza, ale w samej końcówce Miedź wyrównała za sprawą Myroslava Mazura z 89. minuty i mecz zakończył się remisem 1:1. Bielszczanie mogli poczuć niedosyt mimo walki z wyżej notowanym rywalem i w Mielcu będą szukali pierwszej wygranej po powrocie na zaplecze Ekstraklasy.

Oba zespoły nie spotkały się ze sobą od dawna – ostatni bezpośredni pojedynek odbył się w marcu 2021 roku jeszcze w Ekstraklasie, a Stal wygrała wówczas u siebie 2:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Stal Mielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała od godz. 17:00 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport