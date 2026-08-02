Brązowe medale rozdane. Tak wyglądała ceremonia (WIDEO)

Słoweńcy w półfinale przegrali z ekipą Biało-Czerwonych 0:3. Japonia, niepokonana w fazie zasadniczej, uległa USA 2:3.

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W każdym z setów niedzielnego meczu o trzecie miejsce toczyła się wyrównana walka, chociaż inicjatywa była po stronie Słoweńców. Jedynie w drugiej partii Japończycy byli w stanie objąć prowadzenie i utrzymać je do końca. W każdej z pozostałych o kilka akcji w końcówce lepsi byli Europejczycy.

Liderami zwycięskiego zespołu byli Nik Mujanović - 24 punkty i Rok Mozić - 23. W szeregach Japończyków wyróżnił się Ran Takahashi - 20.

Słowenia pierwszy raz stanęła na podium LN. Trzykrotnie przegrała mecz o trzecie miejsce - w 2021, 2024 i 2025 roku. Japonia natomiast po raz pierwszy zajęła czwartą pozycję. W 2023 roku była trzecia, a w 2024 roku druga.

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PAP