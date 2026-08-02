Cafe Futbol - 02.08. Transmisja TV i stream online

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Cafe Futbol wraca po wakacyjnej przerwie. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Sprawdź poniżej.

Logo programu Cafe Futbol z piłką nożną w filiżance i napisem "CAFE FUTBOL"
fot. Polsat Sport
Cafe Futbol wraca po wakacyjnej przerwie

Koniec wakacyjnej przerwy! Cafe Futbol wraca na antenę Polsatu Sport w sezonie 2026/2027.


Program poprowadzi Bożydar Iwanow. Jego gośćmi w studiu będą Maciej Terlecki, Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak.


Eksperci pochylą się nad występami polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Opowiedzą też o starcie Ekstraklasy.


Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.

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PIŁKA NOŻNA
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