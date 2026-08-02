Koniec wakacyjnej przerwy! Cafe Futbol wraca na antenę Polsatu Sport w sezonie 2026/2027.



Program poprowadzi Bożydar Iwanow. Jego gośćmi w studiu będą Maciej Terlecki, Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak.



Eksperci pochylą się nad występami polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Opowiedzą też o starcie Ekstraklasy.



Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.