Cafe Futbol - 02.08. Transmisja TV i stream online
Cafe Futbol wraca po wakacyjnej przerwie. Gdzie obejrzeć program? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Cafe Futbol wraca po wakacyjnej przerwie
Koniec wakacyjnej przerwy! Cafe Futbol wraca na antenę Polsatu Sport w sezonie 2026/2027.
Program poprowadzi Bożydar Iwanow. Jego gośćmi w studiu będą Maciej Terlecki, Roman Kosecki, Tomasz Hajto i Przemysław Pawlak.
Eksperci pochylą się nad występami polskich klubów w eliminacjach europejskich pucharów. Opowiedzą też o starcie Ekstraklasy.
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Transmisja Cafe Futbol w Polsacie Sport 2, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.
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