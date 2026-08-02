Czy polski klub poradzi sobie w kraju i Europie? "Widzę u niego starą szkołę"

Piłka nożna

GKS Katowice mimo braku ogromnego budżetu w skali PKO BP Ekstraklasy w tym sezonie radzi sobie zarówno na polskim jak i europejskim froncie rywalizując o miejsce w Lidze Konferencji. Jaki sekret tkwi w budowaniu kadry w tak wymagającym środowisku? O tym w Cafe Futbol opowiadał ekspert i były piłkarz - Maciej Terlecki.

Maciej Terlecki, ekspert piłkarski, w czarnej kurtce
Fot. PAP
Rafał Górak - trener GKS-u Katowice.

Jednym z gości niedzielnego Cafe Futbol był Maciej Terlecki. Były piłkarz, a obecnie ekspert chwalił trenera GKS-u Katowice - Rafała Góraka, który przy niskim budżecie był w stanie sprowadzić do zespołu solidnych zawodników.

 

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- Ja widzę u trenera Góraka taką starą szkołę tych naszych trenerów z naszych czasów, gdzie ci trenerzy po prostu kochali dobrych piłkarzy. Nie było w tym nic z takich menadżerskich układów, że ten zna się z tym, ten jest tego teamu, a tego trzeba wziąć, wypromować. Najważniejsze było to, że chcę mieć dobrego piłkarza, a nie mam za dużo pieniędzy na transfery. To co ja robię? Penetruję polski rynek. Jest pierwsza liga. Przecież Wolski to jest jeden z najlepszych pomocników w naszej Ekstraklasie. Gdybym był dyrektorem sportowym, tak, na przykład gdzieś tam z Widzewa, to pierwsze kogo bym wziął, to Wolskiego. To jest facet, który jest idealny dla każdego, poukładany dla każdej drużyny. Technicznie, umie się utrzymać przy piłce - dodał Terlecki.

 

Zdaniem eksperta dziś poza wysokimi kontraktami zawodnicy często przekonują się do danego klubu na podstawie pomysłu na grę i projektu jaki został im przedstawiony.

 

- Dlatego ja bardzo kibicuję Katowicom i nie ma co ukrywać. Te stadiony, które są nowo wybudowane, czy to w Katowicach, czy teraz ten Górnik, który jest otwarty, taki jeszcze większy, Czy wcześniej Legia, czy Widzew i wiele stadionów. Wszędzie jest komplet. Jak ja patrzę się na tych zawodników i kiedyś można było ich namawiać, to najczęściej się namawiało tym, że jest klub i pieniądze. Dziś przekonuje nas fajny projekt i zawodnicy, którzy się rozwijają - podsumował gość Cafe Futbol.

 

Cała rozmowa z Cafe Futbol w materiale wideo.

 

 

PI, Polsat Sport
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