Droga Polaków do złotego medalu w Lidze Narodów siatkarzy 2026

Tradycyjnie zmagania VNL zaczęły się od fazy interkontynentalnej, w której Polacy stoczyli dwanaście meczów podzielonych na trzy turnieje. Pierwszy z nich odbył się w Chinach, gdzie udało się odnieść dwa zwycięstwa. Lepsi od podopiecznych Nikoli Grbicia byli Słoweńcy i Japończycy. Jak się później okazało, były to jedyne niepowodzenia Biało-Czerwonych w tej edycji!

Drugi turniej został zaplanowany w Gliwicach, gdzie Polacy okazali się bezbłędni. Na uwagę zasługuje niesamowity set w spotkaniu przeciwko Argentynie, przegrany... 48:50. Warto też dodać, że od drugiego starcia w Linyi do drugiego na Śląsku nasi siatkarze za każdym razem rozgrywali tie-breaka.

Ostatni turniej tej fazy odbył się w Stanach Zjednoczonych i tam obrońcy trofeum pokazali prawdziwą moc, tracąc tylko seta. To pozwoliło Polakom zająć drugie miejsce w tabeli za niepokonaną Japonią.

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Gospodarzem turnieju finałowego było drugi rok z rzędu chińskie Ningbo, gdzie Polacy w poprzednim sezonie ograli w finale Włochów. W ćwierćfinale los Biało-Czerwonych skojarzył z Ukraińcami. Mimo ambitnej postawy niżej notowanego rywala, wicemistrzowie olimpijscy wygrali 3:1.

W półfinale przeciwnikiem ekipy Grbicia była Słowenia, co stanowiło idealną okazję do rewanżu za jedną z dwóch porażek w tej edycji VNL. Ten plan udało się zrealizować z nawiązką, czego dowodem pewny triumf bez straty seta.

Do powtórzenia sukcesu sprzed roku, ale i z 2023 roku, Biało-Czerwonym pozostało pokonanie Amerykanów w finale. Było jasne, że tym razem nie będzie tak łatwo, jak w fazie interkontynentalnej w Chicago. Siatkarze ze Stanów Zjednoczonych chcieli pierwszy raz w historii sięgnąć po zwycięstwo w tych rozgrywkach. Spotkanie było bardzo zacięte i miało mnóstwo zwrotów akcji. Ostatecznie lepsi okazali się Polacy, którzy wygrali po tie-breaku!

Warto podkreślić, że to już siódmy medal w ósmej edycji VNL. Polakom nie udało się stanąć na podium tylko w premierowej edycji w 2018 roku. Nasz zespół odskoczył od Rosji oraz Francji i jako jedyny może pochwalić się już trzema zwycięstwami w tych rozgrywkach. Z kolei Amerykanie przegrali czwarty finał, a drugi z Polską.

Polacy w Lidze Narodów 2026 siatkarzy:

Faza interkontynentalna:

Polska - Kuba 3:0 (25:16, 25:20, 25:21)

Polska - Słowenia 2:3 (25:27, 25:23, 24:26, 25:21, 17:19)

Polska - Japonia 2:3 (21:25, 25:21, 21:25, 25:22, 15:17)

Polska - Ukraina 3:2 (19:25, 25:18, 25:22, 21:25, 15:11)

Polska - Belgia 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 28:26, 15:13)

Polska - Turcja 3:2 (26:28, 25:19, 25:21, 19:25, 15:11)

Polska - Niemcy 3:1 (23:25, 25:16, 25:17, 25:15)

Polska - Argentyna 3:1 (48:50, 26:24, 25:19, 25:20)

Polska - Bułgaria 3:0 (25:19, 25:17, 25:17)

Polska - Brazylia 3:0 (25:22, 28:26, 25:19)

Polska - Francja 3:1 (17:25, 25:22, 25:21, 25:18)

Polska - USA 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)

Turniej finałowy:

Polska - Ukraina 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Polska - Słowenia 3:0 (25:16, 25:19, 25:17)

Polska - USA 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10)