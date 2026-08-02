Fręch - Jeanjean. Wynik meczu. Kto wygrał mecz Fręch - Jeanjean? WTA w Toronto

Tenis

Magdalean Fręch - Leolia Jeanjean to spotkanie pierwszej rundy turnieju WTA w Toronto. Kto wygrał mecz Fręch - Jeanjean? Jaki był wynik meczu Fręch - Jeanjean?

Magdalena Fręch podczas serwisu na korcie tenisowym
fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch kontynuuje zmagania za oceanem. Po osiągnięciu drugiej rundy w Waszyngtonie, tym razem Polka bierze udział w turnieju rangi WTA 1000 w Toronto.

 

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48. w rankingu Fręch rozpoczyna zmagania od pierwszej fazy. Jej przeciwniczką jest 117. na światowej liście Leolia Jeanjean.

 

Francuzka przebrnęła w Toronto jednostopniowe kwalifikacje. Pokonała w nich w trzech partiach Chinkę Lin Zhu.

 

Dla Fręch i Jeanjean to druga bezpośrednia potyczka. Wcześniej, w 2022 roku, podczas challengera na mączce w Saint-Malo górą 6:1, 6:3 była Polka.

Fręch - Jeanjean. Wynik meczu. Kto wygrał mecz? WTA w Toronto

Wynik meczu Fręch - Jeanjean poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał mecz Fręch - Jeanjean, poinformujemy tuż po ostatniej piłce tego starcia.

Polsat Sport
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