Porażka Radomiaka. GKS z premierowym zwycięstwem

Gospodarze w czwartek wygrali u siebie ze słowackim MSK Żilina 3:1 i awansowali do 3. rundy kwalifikacji Ligi Konferencji, czym poprawili nastroje swoje i kibiców po ekstraklasowym falstarcie w Krakowie (1:2 z Wisłą). Następnym rywalem Katowiczan w LK będzie izraelski Hapoel Tel Awiw.

Pierwsze 20 minut spotkania należało zdecydowanie do gospodarzy. Piłkarze trenera Rafała Góraka wypracowali kilka dobrych okazji do zdobycia gola. Najlepszą zmarnował Norweg Eman Markovic, który nie zdołał pokonać bramkarza rywali z pięciu metrów.

W miarę upływu czasu do głosu doszli Radomianie. W 28. minucie sam na sam z Gabrielem Kobylakiem był Jan Grzesik, przegrał jednak ten pojedynek.

Golem zakończyła się kolejna akcja przyjezdnych. Po dalekim wyrzucie Grzesika z autu interweniował głową obrońca Katowiczan Pau Resta, piłka trafiła pod nogi Ibrahima Camary, który uderzył bez zastanowienia. To trafienie zobaczyli kibice Radomiaka, którzy akurat w tym momencie weszli na trybuny stadionu.

W końcówce pierwszej części spotkania prowadzenie mógł podwyższyć Grzesik, jednak z bliska uderzył głową z niecelnie.

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Katowiczanie po przerwie przystąpili do szturmu i odrabiania strat. Niewiele pomylił się z rzutu wolnego Bartosz Nowak, a Słowak Erik Jirka nie trafił w piłkę będąc tuż przy słupku. Dość niespodziewanie z kontrą wyszli Radomianie i nawet zdobyli gola, tyle że ze „spalonego” i wynik się nie zmienił. Za to po chwili podskoczyli z radości fani GKS. Po centrze Nowaka z rzutu rożnego główkował kapitan GKS Arkadiusz Jędrych, a piłkę niefortunnie skierował do własnej bramki Abdoul Tapsoba.

Efektem naporu gospodarzy było objęcie prowadzenia - dośrodkował Borja Galan, a bramkarza Radomiaka pokonał Ilia Szkurin. Białorusin strzelił gola niemal identycznego, jak w ostatnim starciu w Lidze Konferencji – złożył się efektownie w polu karnym do tzw. nożyc.

Kropkę nad i postawił w doliczonym czasie Nowak. Po rozegraniu piłki ze Szkurinem uderzył z ostrego kąta pod poprzeczkę.

GKS przedłużył do 10 serię ligowych spotkań bez porażki na własnym stadionie.

GKS Katowice – Radomiak Radom 3:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Ibrahima Camara (37), 1:1 Abdoul Tapsoba (58-samobójcza), 2:1 Ilja Szkurin (66), 3:1 Bartosz Nowak (90+3)

GKS Katowice: Gabriel Kobylak – Alan Czerwiński (70. Lukas Klemenz), Arkadiusz Jędrych, Pau Resta – Erik Jirka, Bartosz Wolski (70. Mateusz Kowalczyk), Kacper Łukasiak, Mateusz Wdowiak (59. Borja Galan)- Eman Markovic (59. Szymon Bartlewicz), Ilja Szkurin (90+4. Jakub Kokosiński), Bartosz Nowak

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz – Zie Ouattara, Kryspin Szcześniak, Adrian Dieguez, Conrado (70. Elves Balde) – Ibrahima Camara (78. Che Nunnely), Christos Donis (88. Manu), Rafał Wolski – Jan Grzesik, Abdoul Tapsoba (70. Fernando Goure), Luquinhas

Żółta kartka - GKS Katowice: Alan Czerwiński, Kacper Łukasiak, Lukas Klemenz, Borja Galan; Radomiak Radom: Luquinhas, Christos Donis, Rafał Wolski, Fernando Goure, Adrian Dieguez

Sędzia: Patryk Gryckiewicz (Toruń); Widzów: 10 155

KN, Polsat Sport