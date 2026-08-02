Gwiazdor reprezentacji Polski wprost po triumfie w Lidze Narodów! "To jest najważniejsze"

Polscy siatkarze z kolejnymi medalami na swoich szyjach. Nasza reprezentacja pokonała Stany Zjednoczone i sięgnęła po zwycięstwo w całych rozgrywkach Ligi Narodów.

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Dla Biało-Czerwonych to już siódma z rzędu wygrana nad Amerykanami. Poprzednio natomiast podopieczni Nikoli Grbicia triumfowali nad "Jankesami" podczas lipcowego turnieju interkontynentalnego VNL w Chicago. Nasi zawodnicy byli jednak świadomi, że w finale nie będzie łatwo.

- Wiedzieliśmy, że to będzie inne spotkanie niż to w Chicago. Przeciwnicy grali bardzo dobrze, ale wytrzymaliśmy to. Cieszę się, że mogłem dołożyć cegiełkę do tego sukcesu, ale gratulacje należą się wszystkim - powiedział w rozmowie z Polsatem Sport Kamil Semeniuk.

Przyjmujący naszej kadry zwrócił uwagę na jeden element, w którym Amerykanie postawili poprzeczkę bardzo wysoko.

- Byli skuteczni w ataku. Trudno było ich zatrzymać, czy to blokiem, czy obroną - przyznał.

Co oczywiste, Semeniuk nie ukrywał zadowolenia z końcowej wiktorii.

- To był fajny mecz do oglądania, bardzo zacięty, pięciosetowy. Każdy może być zadowolony, ale najważniejsze, że to my przypieczętowaliśmy zwycięstwo - stwierdził.

Tegoroczny tytuł Biało-Czerwonych w tych rozgrywkach jest już ich trzecim. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się takim dorobkiem.

Cała rozmowa z Kamilem Semeniukiem w załączonym materiale wideo:

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