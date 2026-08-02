Jan Błachowicz przerwał milczenie. Takie słowa po bolesnej porażce na UFC w Belgradzie

Sporty walki

Jan Błachowicz (29-12-2) przegrał z Navajo Stirlingiem (11-0) na gali UFC w Belgradzie. Niepokonany zawodnik z Nowej Zelandii rozbił doświadczonego Polaka już w pierwszej rundzie pojedynku. Zawodnik z Cieszyna właśnie zabrał w tej sprawie głos.

Dwóch zawodników MMA walczących w klatce, jeden leży na plecach, drugi nad nim.
fot. Polsat Sport
Jan Błachowicz

Przypomnijmy - podczas UFC w Belgradzie Błachowicz zmierzył się z niepokonanym Stirlingiem. Choć pojedynek zaczął się dla Polaka dobrze, jeszcze w pierwszej rundzie na dobre do głosu doszedł młodszy z zawodników. Najpierw posłał Błachowicza na deski, a następnie dokończył robotę w parterze, rozbijając wojownika z Cieszyna kolejnymi uderzeniami - aż sędzia przerwał pojedynek.

 

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Tym samym Błachowicz nie przełamał kiepskiej passy. Była to dla niego piąta z rzędu walka bez zwycięstwa - trzy porażki i dwa pojedynki bez rozstrzygnięcia.

 

- Błachowicz to znakomity zawodnik, więc jest to dla mnie świetny skalp - powiedział w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport Stirling.

 

Teraz Błachowicz zabrał głos w sprawie tego pojedynku. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieścił wpis i fotografię.

 

"Jest jak jest. Do kolekcji" - napisał krótko Błachowicz, publikując zdjęcie z poważnym rozcięciem skóry pod prawym okiem.

 

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BS, Polsat Sport
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