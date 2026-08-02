Jan Błachowicz przerwał milczenie. Takie słowa po bolesnej porażce na UFC w Belgradzie

Przypomnijmy - podczas UFC w Belgradzie Błachowicz zmierzył się z niepokonanym Stirlingiem. Choć pojedynek zaczął się dla Polaka dobrze, jeszcze w pierwszej rundzie na dobre do głosu doszedł młodszy z zawodników. Najpierw posłał Błachowicza na deski, a następnie dokończył robotę w parterze, rozbijając wojownika z Cieszyna kolejnymi uderzeniami - aż sędzia przerwał pojedynek.

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Tym samym Błachowicz nie przełamał kiepskiej passy. Była to dla niego piąta z rzędu walka bez zwycięstwa - trzy porażki i dwa pojedynki bez rozstrzygnięcia.

- Błachowicz to znakomity zawodnik, więc jest to dla mnie świetny skalp - powiedział w rozmowie z Pawłem Wyrobkiem z Polsatu Sport Stirling.

Teraz Błachowicz zabrał głos w sprawie tego pojedynku. Za pośrednictwem mediów społecznościowych zamieścił wpis i fotografię.

"Jest jak jest. Do kolekcji" - napisał krótko Błachowicz, publikując zdjęcie z poważnym rozcięciem skóry pod prawym okiem.

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43-letni Błachowicz to były mistrz UFC w wadze półciężkiej.

BS, Polsat Sport