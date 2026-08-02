Japonia - Słowenia. Liga Narodów siatkarzy relacja live i wynik online

Siatkówka

Japonia - Słowenia to mecz o trzecie miejsce Ligi Narodów siatkarzy 2026. Relacja live i wynik na żywo spotkania Japonia - Słowenia na Polsatsport.pl.

Czas na decydujące rozstrzygnięcia w tegorocznej Lidze Narodów siatkarzy. W meczu o trzecie miejsce Japonia zmierzy się ze Słowenią.

 

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W pierwszym półfinale Słowenia przegrała z Polską w trzech setach. Niedługo potem znacznie bardziej wyrównane było starcie Japonii z USA. Ostatecznie górą okazali się Amerykanie, triumfując po pięciosetowym boju, zadając ekipie z Azji pierwszą porażkę w tegorocznej edycji Ligi Narodów siatkarzy.

 

Która z drużyn wygra mecz o trzecie miejsce i sięgnie po brązowe medale?

 

Relacja live i wynik na żywo Japonia - Słowenia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 09.40 polskiego czasu.

BS, Polsat Sport
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