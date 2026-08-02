Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy z udziałem ośmiu drużyn jest rozgrywany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Reprezentacja Japonii w ćwierćfinale pokonała 3:1 Chiny, a w 1/2 finału uległa 2:3 reprezentacji Stanów Zjednoczonych; była to pierwsza porażka Japończyków w tej edycji VNL po serii trzynastu zwycięstw. Słowenia w 1/4 finału wygrała 3:0 z Turcją, a w półfinale przegrała 0:3 z Polską.

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W meczu o trzecie miejsce siatkarze reprezentacji Słowenii pokonali Japonię 3:1. Słowenia wywalczyła pierwszy w historii medal Ligi Narodów - wcześniej trzykrotnie zajmowała czwarte miejsce (2021, 2024, 2025). Japonia wygrała fazę interkontynentalną z bilansem meczów 12-0, ale w końcowej klasyfikacji uplasowała się poza podium.

Skrót meczu Japonia - Słowenia:

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Najwięcej punktów: Ran Takahashi (20), Yuji Nishida (10) – Japonia; Nik Mujanović (24), Rok Mozic (23), Jan Kozamernik (10) – Słowenia. Japonia ustępowała rywalom w przyjęciu (46%-50%), ataku (44%-52%, punkty 52-62), bloku (5-10) i zagrywce (3-6), popełniła mniej błędów własnych (23, przy 33 Słowenii).

Japonia – Słowenia 1:3 (21:25, 28:26, 22:25, 22:25)

Japonia: Larry Ik Evbade-Dan, Yuki Ishikawa, Yuji Nishida, Hideomi Fukatsu, Ran Takahashi, Keigo Nishimoto – Tomohiro Yamamoto (libero) oraz Masato Kai, Kento Miyaura, Shoma Tomita, Tatsunori Otsuka, Motoki Eiro, Akihiro Yamauchi. Trener: Laurent Tillie.

Słowenia: Rok Mozic, Uros Planinsic, Jan Kozamernik, Saso Stalekar, Tine Urnaut, Nik Mujanović – Grega Okroglic (libero) oraz Nejc Najdic, Klemen Sen, Jost Krzic. Trener: Fabio Soli.

Sędziowie: Denny Cespedes (Dominikana) – Choi Jae-Hyo (Korea Południowa).

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport