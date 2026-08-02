Komenda udzielał wywiadu po finale i nagle przyszedł Fornal. No i się zaczęło (WIDEO)

Obaj zawodnicy podzielili się swoimi wrażeniami po finale ze Stanami Zjednoczonymi. Polacy po ciężkim boju wygrali 3:2, chociaż przegrywali już 1:2.

- Spodziewaliśmy się, że będzie ciężko, natomiast że aż tak ciężko... Ostatnimi czasy mieliśmy raczej spotkania, w których jak traciliśmy sety, to maksymalnie jednego. Trochę szkoda końcówki trzeciego seta, bo tam wypuściliśmy wysoką przewagę. Mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy tego i to bolało. Ale fajnie, że wróciliśmy, bo niejedna drużyna mogłaby się podłamać, a my dalej graliśmy swoje. Tego czwartego seta zagraliśmy świetnie, przełamaliśmy Stany i myślę, że taki mecz może zbudować tę drużynę. Trudny mecz zawsze buduje charakter. Świetnie smakuje to zwycięstwo - przyznał rozgrywający.

ZOBACZ TAKŻE: Tak Grbić zareagował na deklarację Fornala po finale Ligi Narodów. "Nie wiem, kto to powiedział..."

Jeszcze w trakcie trwania wywiadu z Komendą przed kamerą Polsatu Sport zjawił się również Fornal, który w swoim stylu opowiedział o wygranej.

- Czasami zagram asa, czasami nie, ale tak to jest. Marcin jest od przebijania floatów, a ja jestem od ryzykowania (śmiech). Mam ogólne wrażenie, że ten mecz stał na dziwnym poziomie. Zrobiliśmy dużo prostych błędów, ale finały nie są zawsze piękne, chociaż wydaje mi się, że ten mecz był fascynujący do oglądania. Ogólnie wyjdzie nam to na dobre, że potrafiliśmy wyjść z trudnej sytuacji. Jesteśmy mistrzami VNL drugi rok z rzędu i mam nadzieję, że za rok będzie hat-trick. Będziemy teraz chwilę świętować, trener właśnie nam obiecał, że dam nam dodatkowe trzy dni wolnego. Nie, to ja zadecydowałem i tak ma być. Koniec kropka (śmiech) - powiedział żartobliwie przyjmujący.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rozmowa z Marcinem Komendą i Tomaszem Fornalem w załączonym materiale wideo.