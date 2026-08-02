W tegorocznej edycji siatkarskiej Ligi Narodów wystartowało osiemnaście reprezentacji. W fazie interkontynentalnej drużyny rywalizowały o awans do turnieju finałowego VNL 2026, który został rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim mieście Ningbo. Wystąpiło w nim siedem najlepszych drużyn w tabeli (Japonia, Polska, Słowenia, Stany Zjednoczone, Włochy, Turcja, Ukraina) oraz gospodarz (Chiny).

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W finale Ligi Narodów siatkarze reprezentacji Polski wygrali po zaciętym meczu ze Stanami Zjednoczonymi 3:2. Brąz wywalczyła reprezentacja Słowenii, która pokonała Japonię 3:1.



Ligę Narodów po raz pierwszy rozegrano w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki Ligi Światowej, którą organizowano w latach 1990-2017. Reprezentacja Polski w premierowym występie w VNL zajęła piąte miejsce. W każdej z kolejnych edycji Polacy zdobywali medale - brąz (2019), srebro (2021), brąz (2022), złoto (2023), brąz (2024), złoto (2025) i złoto (2026).

Końcowa klasyfikacja Ligi Narodów siatkarzy 2026 w galerii zdjęć:

Liga Narodów siatkarzy 2026. Końcowa klasyfikacja. Kto za Polską? Zobacz galerię

RM, Polsat Sport