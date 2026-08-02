Mecz polskiej tenisistki przesunięty! Wielkie problemy podczas turnieju WTA w Toronto

Magdalena Fręch kontynuuje zmagania za oceanem w ramach US Swingu, cyklu podprowadzającego pod ostatni w sezonie Wielki Szlem - US Open.

ZOBACZ TAKŻE: Były partner Polaka najlepszym przyjacielem Zvereva. Szczere wyznanie Niemca

Na początku w Ameryce Północnej Fręch rywalizowała w Stanach Zjednoczonych. W imprezie rangi WTA 500 w Waszyngtonie dotarła do drugiej rundy, gdzie po wyrównanym meczu musiała uznać wyższość rozstawionej z "1" reprezentantki gospodarzy Jessiki Peguli.

Teraz Fręch przeniosła się do Kanady. Bierze udział w prestiżowych zmaganiach WTA 1000 w Toronto. W pierwszej fazie Polka trafiła na Leolię Jeanjean. Francuzka przeszła wcześniej jednostopniowe kwalifikacje, zwyciężając z Chinką Lin Zhu.

Początkowo Fręch i Jeanjean miały wyjść na kort w niedzielę około godziny 20:30. Tak się jednak nie stało. Toronto storpedowały bowiem opady deszczu i wszystkie mecze zostały przesunięte. Ostatecznie Polka i Francuzka zagrają późno w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Fręch w Toronto jest jedną z czterech reprezentantek Polski. W Kanadzie zagrają także Iga Świątek, Maja Chwalińska i Magda Linette.

Polsat Sport