Mecz polskiej tenisistki przesunięty! Wielkie problemy podczas turnieju WTA w Toronto

Tenis

Magdalena Fręch i Leolia Jeanjean miały wyjść na mecz pierwszej rundy turnieju WTA w Toronto w niedzielę około godziny 20:30 polskiego czasu. Do tej jednak nie dosżło. Zmagania w Kanadzie storpedowały opady deszczu. Fręch powinna swoje spotkanie rozegrać późno w nocy.

Tenisistka Magdalena Fręch podczas meczu na korcie z napisem "WASHINGTON, D.C."
fot. PAP/EPA
Magdalena Fręch

Magdalena Fręch kontynuuje zmagania za oceanem w ramach US Swingu, cyklu podprowadzającego pod ostatni w sezonie Wielki Szlem - US Open.

 

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Na początku w Ameryce Północnej Fręch rywalizowała w Stanach Zjednoczonych. W imprezie rangi WTA 500 w Waszyngtonie dotarła do drugiej rundy, gdzie po wyrównanym meczu musiała uznać wyższość rozstawionej z "1" reprezentantki gospodarzy Jessiki Peguli.

 

Teraz Fręch przeniosła się do Kanady. Bierze udział w prestiżowych zmaganiach WTA 1000 w Toronto. W pierwszej fazie Polka trafiła na Leolię Jeanjean. Francuzka przeszła wcześniej jednostopniowe kwalifikacje, zwyciężając z Chinką Lin Zhu.

 

Początkowo Fręch i Jeanjean miały wyjść na kort w niedzielę około godziny 20:30. Tak się jednak nie stało. Toronto storpedowały bowiem opady deszczu i wszystkie mecze zostały przesunięte. Ostatecznie Polka i Francuzka zagrają późno w nocy z niedzieli na poniedziałek.

 

Fręch w Toronto jest jedną z czterech reprezentantek Polski. W Kanadzie zagrają także Iga Świątek, Maja Chwalińska i Magda Linette.

Polsat Sport
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