Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Siatkówka

Polscy siatkarze wywalczyli złoty medal Ligi Narodów. Podczas turnieju finałowego w chińskim Ningbo drużyna trenera Nikoli Grbicia odniosła trzy zwycięstwa. W meczach Polaków nie brakowało kapitalnych siatkarskich wymian, efektownych bloków i asów. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów 2026.

Drużyna siatkarzy w czerwono-białych strojach pozuje do zdjęcia, uśmiechając się.
fot. PAP/Suo Xianglu/Xinhua/ABACA
Siatkarska reprezentacja Polski wygrała Ligę Narodów 2026.

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026 został rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Wzięło w nim udział osiem drużyn, wśród nich reprezentacja Polski.

 

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Polska w ćwierćfinale wygrała z Ukrainą 3:1, a półfinale pokonała Słowenię 3:0. W finale zmierzyła się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i wygrała po zaciętym starciu 3:2. Najlepszym siatkarzem VNL 2026 został wybrany przyjmujący reprezentacji Polski Tomasz Fornal.

 

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.

 

Asy serwisowe:

 

 

Punktowe bloki:

 

 

Efektowne ataki:

 

 

Najdłuższe akcje:

 

 

WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport
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