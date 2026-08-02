Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów 2026 (WIDEO)
Polscy siatkarze wywalczyli złoty medal Ligi Narodów. Podczas turnieju finałowego w chińskim Ningbo drużyna trenera Nikoli Grbicia odniosła trzy zwycięstwa. W meczach Polaków nie brakowało kapitalnych siatkarskich wymian, efektownych bloków i asów. Zobacz najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów 2026.
Asy serwisowe reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju finałowym Ligi Narodów 2026
Punktowe bloki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju finałowym Ligi Narodów 2026
Najlepsze ataki reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju finałowym Ligi Narodów 2026
Najdłuższe akcje reprezentacji Polski siatkarzy na turnieju finałowym Ligi Narodów 2026
Polska - Ukraina. Skrót meczu
Slowenia - Polska. Skrót meczu
Stany Zjednoczone - Polska. Skrót meczu
Siatkarska reprezentacja Polski odebrała puchar i złote medale za triumf w Lidze Narodów 2026
Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026 został rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Wzięło w nim udział osiem drużyn, wśród nich reprezentacja Polski.
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Polska w ćwierćfinale wygrała z Ukrainą 3:1, a półfinale pokonała Słowenię 3:0. W finale zmierzyła się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i wygrała po zaciętym starciu 3:2. Najlepszym siatkarzem VNL 2026 został wybrany przyjmujący reprezentacji Polski Tomasz Fornal.
Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.
Asy serwisowe:
Punktowe bloki:
Efektowne ataki:
Najdłuższe akcje:
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