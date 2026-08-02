Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów 2026 (WIDEO)

Turniej finałowy Ligi Narodów siatkarzy 2026 został rozegrany w dniach 29 lipca - 2 sierpnia w chińskim Ningbo. Wzięło w nim udział osiem drużyn, wśród nich reprezentacja Polski.

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Polska w ćwierćfinale wygrała z Ukrainą 3:1, a półfinale pokonała Słowenię 3:0. W finale zmierzyła się z reprezentacją Stanów Zjednoczonych i wygrała po zaciętym starciu 3:2. Najlepszym siatkarzem VNL 2026 został wybrany przyjmujący reprezentacji Polski Tomasz Fornal.

Najlepsze akcje polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów w załączonych materiałach wideo.

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WYNIKI MECZÓW I TABELA LIGI NARODÓW SIATKARZY 2026

RM, Polsat Sport