Nepal szykuje rewolucję na Evereście. Samo wykupienie pozwolenia nie wystarczy

Zgromadzenie Narodowe Nepalu (izba wyższa parlamentu) uchwaliło ustawę o zintegrowanej turystyce (Integrated Tourism Bill), która trafiła do Izby Reprezentantów. Obecnie 58 parlamentarzystów zgłosiło 263 poprawki - jak podaje Kathmandu Post, większość dotyczy zaostrzenia wymogów Ustawa jest wciąż na etapie prac komisji.

Jak komentowała dla ExplorersWeb Caroline Ogle, dyrektorka generalna Adventure Consultants, nowe przepisy wymuszą na operatorach sprzedaż klientom najpierw wyprawy na nepalski siedmiotysięcznik, zanim ci będą mogli sięgnąć po Everest.

Koniec z Everestem dla nowicjuszy



Najważniejszy zapis nowej ustawy dotyczy wymogu wcześniejszego zdobycia co najmniej jednego szczytu powyżej 7000 m n.p.m. w Nepalu. Doświadczenie z innych krajów, nawet wejście na ośmiotysięcznik w Pakistanie, nie zostanie uznane. W Nepalu jest 86 szczytów między 7000 a 7999 m, a opłaty za pozwolenie na ich zdobycie wynoszą od 500 do 800 dol.

Część parlamentarzystów chce jednak iść dalej. Poprawki posłów Shishira Khadki i Nitimy Bhandari Karki zakładają wymóg wcześniejszych wejść także na dwa szczyty powyżej 8000 m w Nepalu. Niezależnie od ostatecznego kształtu przepisów Departament Turystyki zyska prawo odmowy wydania pozwolenia, jeśli uzna doświadczenie lub stan zdrowia wnioskodawcy za niewystarczające.

Sam permit też podrożał. Od 1 września 2025 roku opłata w sezonie wiosennym wzrosła z 11 000 do 15 000 dol. Niezależnie od ostatecznego kształtu przepisów Departament Turystyki zyska prawo odmowy wydania pozwolenia, jeśli uzna doświadczenie lub stan zdrowia wnioskodawcy za niewystarczające. Sam permit też podrożał - od września ubiegłego roku opłata w sezonie wiosennym wzrosła z 11 000 do 15 000 dol.

Mniej tłoku, więcej kontroli



Ustawa daje rządowi narzędzia do ustalania limitów wspinaczy na poszczególnych górach. To reakcja na przeludnienie. W sezonie wiosennym 2024 wydano 421 pozwoleń na Everest, a w poprzednich latach liczba sięgała nawet 900. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe certyfikaty medyczne z zatwierdzonych placówek w Nepalu, kompleksowe ubezpieczenia wypraw obejmujące ratownictwo i wypadki śmiertelne oraz zakaz jednorazowych plastików w rejonach górskich. Każda wyprawa będzie musiała cyfrowo śledzić lub oznaczyć kodem QR ekwipunek.

Szerpowie pod lepszą ochroną



Osobny blok przepisów dotyczy nepalskich pracowników górskich. Proponowany limit to 20 kg ładunku na osobę powyżej obozu bazowego. Szerpowie i przewodnicy zyskają prawo odmowy kontynuowania wspinaczki w niebezpiecznych warunkach, bez groźby potrąceń z wynagrodzenia czy zwolnienia.

Agencje wyprawowe będą zobowiązane do wykupienia polis obejmujących cały personel, a nie tylko swoich klientów. Za organizację akcji ratunkowej odpowiada biuro wyprawowe, co zdejmie z szerpów presję podejmowania ryzykownych decyzji.

Polsat Sport