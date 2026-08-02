Nieprawdopodobne! Tenisistka urodzona w 2010 roku wygrała turniej WTA
Kristina Liutowa została triumfatorką turnieju WTA w Memphis. Tenisistka urodzona w... 2010 roku pokonała w finale Czeszkę Darję Vidmanovą, zdobywając swój pierwszy tytuł w karierze.
Kristina Liutowa napisała historię podczas turnieju WTA 250 w Memphis. 16-latka została drugą po Brazylijce Nanie Silvie tenisistką urodzoną w 2010 roku, która wygrała mecz w głównym cyklu. Pokonała w pierwszej rundzie Jekatierinę Aleksandrową.
Później młodziutka Liutowa poszła za ciosem. Odniosła trzy kolejne wiktorie, eliminując odpowiednio Australijkę Mayę Joint oraz Amerykanki Caty McNally i Elvinę Kalievą.
Liutowa dotarła zatem do swojego premierowego finału rangi WTA w karierze. W nim zmierzyła się z Darją Vidmanovą. Urodzona w 2003 roku Czeszka również po raz pierwszy znalazła się na tym etapie zmagań.
Finałowe spotkanie lepiej rozpoczęło się dla starszej z zawodniczek. Vidmanova triumfowała pewnie, bo 6:1. W drugiej partii padł taki sam wynik, ale tym razem górą była Liutowa.
Decydująca odsłona należała do młodszej z pań. 16-letnia Liutowa okazała się lepsza wynikiem 6:3, zdobywając swój pierwszy tytuł głównego cyklu.
Kristina Liutowa - Darja Vidmanova 1:6, 6:1, 6:3Przejdź na Polsatsport.pl