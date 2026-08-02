Niesamowity wyczyn Grbicia! Rekord

Chodzi o medalową passę, jaką Grbić kontynuuje z Biało-Czerwonymi. Wystarczy powiedzieć, że odkąd Serb jest opiekunem naszej kadry, to z każdej dużej imprezy przywozi krążek! Dotyczy to zmagań rangi mistrzostw świata i Europy, Ligi Narodów oraz igrzysk olimpijskich.

Wielka era polskiej męskiej siatkówki zaczęła się od 2006 roku, kiedy podopieczni Raula Lozano zdobyli wicemistrzostwo świata. Od tamtej pory nasza reprezentacja stała się liczącym graczem na siatkarskiej planszy. Żadnemu poprzednikowi Grbicia nie udało się jednak mieć stuprocentowej skuteczności w kontekście medali na największych imprezach.

Tymczasem 52-latek staje z Polakami na podium zawsze i wszędzie. Jego bilans to dziewięć imprez i dziewięć medali - cztery złote, dwa srebrne i trzy brązowe.

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Wszystko zaczęło się w 2022 roku, kiedy sięgnął z Biało-Czerwonymi po brąz VNL, a następnie wicemistrzostwo świata. W kolejnym sezonie reprezentacja pod jego wodzą cieszyła się z tytułu mistrza Europy, a wcześniej dorzuciła triumf w Lidze Narodów. Dwa lata temu imprezą docelową były igrzyska olimpijskie i upragniony medal w Paryżu, czyli coś czego nie udało się wcześniej osiągnąć takim tuzom jak Daniel Castellani, Andrea Anastasi, Stephane Antiga czy Vital Heynen. Grbić doprowadził nasz zespół do finału i srebrnego krążka. Poprzedzeniem tego był jeszcze brąz VNL.

W poprzednim sezonie Polacy drugi raz w historii wygrali Ligę Narodów i tym razem sięgnęli po brąz na mundialu. Grbić kontynuuje swoją passę również w tym roku. Ma już na koncie złoto Ligi Narodów, a do pełni szczęścia brakuje jeszcze powodzenia na mistrzostwach Europy, gdzie jego podopieczni będą bronić tytułu sprzed trzech lat.

Bilans Nikoli Grbicia w reprezentacji Polski:

Liga Narodów: 2022 (brąz), 2023 (złoto), 2024 (brąz), 2025 (złoto), 2026 (złoto)

Mistrzostwa świata: 2022 (srebro), 2025 (brąz)

Mistrzostwa Europy: 2023 (złoto)

Igrzyska Olimpijskie: 2024 (srebro)

Warto podkreślić, że Grbić zanim trafił do polskiej kadry, święcił sukcesy z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, z którą sięgnął po wicemistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski, ale przede wszystkim po Ligę Mistrzów. Wcześniej z włoską Perugią zdobył wicemistrzostwo i puchar kraju, natomiast z reprezentacją Serbii cieszył się ze srebra i złota Ligi Światowej oraz brązu mistrzostw Europy.